Red Bull Road to HYROX - poznaj Martę i Piotra
Co najbardziej podoba wam się w HYROXie? Dlaczego w ogóle startujecie w tej formule?
To chyba najlepsza forma sprawdzenia swojej ogólnej sprawności. Nie możesz być tylko wytrzymały, albo szybki czy silny - musisz mieć wszystko. Dobrze biegać, mieć siłę, mobilność i ogólnie być po prostu fit. To do mnie strasznie trafia, bo dążę do bycia najsprawniejszą wersją siebie i mam wrażenie, że startowanie w HYROXie pomaga mi to osiągnąć.
To, co mnie naprawdę ujęło w HYROXie, to przewidywalność formatu. Masz stały tor, konkretne stacje i identyczny układ dla wszystkich – dzięki temu przygotowania mogą być bardzo precyzyjne, a trening łatwo dostosować dokładnie pod start. Dodatkowym atutem jest to, że zawody odbywają się w okresie jesienno-zimowym, kiedy jest zdecydowanie mniej innych startów w sportach wytrzymałościowych. Podoba mi się też, że wszystko odbywa się na hali – w jednym miejscu, z pełną organizacją i świetną dostępnością. Każdy może spróbować swoich sił, bo jest opcja skalowana. Choć z zewnątrz wygląda to bardzo intensywnie, to naprawdę każdy, kto biega i jest w miarę sprawny, a do tego zrealizuje np. 8-tygodniowe przygotowania, może bez problemu wystartować. No i to połączenie krótkiego, dynamicznego biegania z ćwiczeniami wytrzymałościowo-siłowymi daje tę różnorodność i moc, które ja w treningach lubię najbardziej.
Jak będą wyglądały wasze przygotowania?
Mam totalnego świra na punkcie periodyzacji i planowania treningów, więc aż się uśmiechnęłam na to pytanie! Czy mamy dużo czasu? Mój sezon zaczyna się w grudniu w Poznaniu, gdzie chcę od razu spróbować pobić życiówkę. W związku z tym teraz jestem na końcowym etapie budowania ogólnej bazy - dużo treningów w drugiej strefie, treningu siłowego i spokojnej objętości. Potem zacznie robić się trochę bardziej HYROX-owo, więc dojdą intensywniejsze jednostki i typowe treningi hybrydowe. Moim celem na ten sezon jest poprawienie znacznie tempa biegu, a stacje chcę utrzymać - z moimi gabarytami to rozsądniejsza taktyka i może więcej zdziałać. Prowadzę się sama, od zeszłego roku. Ukończyłam kurs na trenera HYROX, jestem też po przygotowaniu motorycznym i ponieważ jak widać, to moja pasja, na razie nie chcę się oddawać w czyjeś ręce. Zobaczymy jednak, co przyniesie nadchodzący sezon.
Zawsze, kiedy przygotowuję się do jakiegoś wyzwania, tworzę plan treningowy tak, aby był maksymalnie dopasowany do celu i moich potrzeb. Plany opracowuję w połączeniu z moimi specjalistami, których zapraszam do współpracy w ramach projektu Master Movement. Dzięki temu każdy plan jest efektem połączenia wiedzy z różnych dziedzin i realnego doświadczenia ekspertów. Michał, z backgroundem crossfitowym, odpowiada za elementy siłowo-specjalistyczne. Kamil, dietetyk, wspiera nas w kwestiach żywienia i suplementacji. Ja wraz z trenerami biegania zajmuję się częścią biegową. W ten sposób powstaje kompletne przygotowanie, które naprawdę działa w praktyce. Gotowe plany wgrywam później do mojej aplikacji treningowej, gdzie każdy może z nich korzystać. Po raz pierwszy w swoich przygotowaniach testuję też dietę pudełkową. Nigdy wcześniej z niej nie korzystałem, a teraz sprawdzam, jak wpłynie na regenerację i systematyczność – to dla mnie ciekawy eksperyment.
Z jakimi wyzwaniami, które utrudniałyby wam przygotowania do HYROX, czy w ogóle w utrzymaniu formy, zmagacie się na co dzień i jak je pokonujecie?
Największy mój problem i przeszkoda to chyba moje zamiłowanie do pracy, które sprawia, że pakuję się w milion różnych projektów i to bardzo ogranicza mój czas na ćwiczenia typowo dla siebie. Czasami naprawdę ciężko jest wcisnąć konkretną jednostkę i mój plan treningowy bywa bardzo elastyczny, żeby to jakoś pogodzić. To na pewno duże wyzwanie dla mnie jako trenerki, żeby jakoś to wszystko ogarnąć i sensownie się prowadzić treningowo mimo różnych wyjazdów, projektów, pracy przy kompie. Nie chodzi tylko o znalezienie czasu, ale też o to, by pilnować, aby treningi prowadziły do celu. Często muszę iść na kompromisy, np. zamiast biegania wskakuję na rower spinningowy, niektóre siłowe treningi robię w domu - kombinuję tak, jak potrafię, bo wiem, że koniec końców jest to dużo lepsze, niż poddanie się czy czekanie na idealny moment.
Największym wyzwaniem jest brak czasu – myślę, że to coś, z czym zmaga się większość osób. Dlatego wychodzę z założenia, że kluczem jest organizacja. Jeśli dzień jest dobrze zaplanowany, to da się połączyć wszystko: pracę, życie prywatne i treningi. Umawiam się sam ze sobą, że mam np. godzinę na bieganie albo 1,5 godziny na siłownię i po prostu to realizuję. Nie zastanawiam się, tylko odliczam 5-4-3-2-1 i wychodzę. Doskonale rozumiem też, że wielu ludzi jest bardzo zabieganych, dlatego staram się tworzyć programy treningowe maksymalnie oszczędzające czas – takie, które są konkretne, skuteczne i nie wymagają spędzania godzin na siłowni. Dzięki temu łatwiej je wkomponować w codzienny grafik i realnie utrzymać systematyczność.
Jak sądzicie, w jaki sposób projekt Red Bull Road to HYROX pomoże wam w osiągnięciu waszych celów?
Takie projekty mobilizują mnie do konsekwentnych treningów i sprawiają, że przygotowania nabierają większego sensu – każdy trening staje się częścią większego celu. Wtedy układam plan maksymalnie dopasowany do potrzeb – moich albo zawodników, z którymi pracuję. Dobrze skonstruowany plan porządkuje proces i pozwala iść krok po kroku do celu – niezależnie, czy chodzi o zawody, poprawę siły, wzmocnienie kolan czy po prostu większą sprawność.
Udział w projekcie przede wszystkim daje mi możliwości rozwoju jako trenerki, bo dzięki temu mam zamiar publikować trochę więcej wiedzy na temat HYROXa na moich profilach. Red Bull Road to HYROX to też mocna motywacja, żeby dać z siebie wszystko i rzeczywiście pokazać, że robię to, co mogę, by pobić swoje rekordy.