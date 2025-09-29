Red Bull Road to HYROX - poznaj Martę i Piotra

Marta: Mam totalnego świra na punkcie periodyzacji i planowania treningów, więc aż się uśmiechnęłam na to pytanie! Czy mamy dużo czasu? Mój sezon zaczyna się w grudniu w Poznaniu, gdzie chcę od razu spróbować pobić życiówkę. W związku z tym teraz jestem na końcowym etapie budowania ogólnej bazy - dużo treningów w drugiej strefie, treningu siłowego i spokojnej objętości. Potem zacznie robić się trochę bardziej HYROX-owo, więc dojdą intensywniejsze jednostki i typowe treningi hybrydowe. Moim celem na ten sezon jest poprawienie znacznie tempa biegu, a stacje chcę utrzymać - z moimi gabarytami to rozsądniejsza taktyka i może więcej zdziałać. Prowadzę się sama, od zeszłego roku. Ukończyłam kurs na trenera HYROX, jestem też po przygotowaniu motorycznym i ponieważ jak widać, to moja pasja, na razie nie chcę się oddawać w czyjeś ręce. Zobaczymy jednak, co przyniesie nadchodzący sezon.

Piotrek: Zawsze, kiedy przygotowuję się do jakiegoś wyzwania, tworzę plan treningowy tak, aby był maksymalnie dopasowany do celu i moich potrzeb. Plany opracowuję w połączeniu z moimi specjalistami, których zapraszam do współpracy w ramach projektu Master Movement. Dzięki temu każdy plan jest efektem połączenia wiedzy z różnych dziedzin i realnego doświadczenia ekspertów. Michał, z backgroundem crossfitowym, odpowiada za elementy siłowo-specjalistyczne. Kamil, dietetyk, wspiera nas w kwestiach żywienia i suplementacji. Ja wraz z trenerami biegania zajmuję się częścią biegową. W ten sposób powstaje kompletne przygotowanie, które naprawdę działa w praktyce. Gotowe plany wgrywam później do mojej aplikacji treningowej, gdzie każdy może z nich korzystać. Po raz pierwszy w swoich przygotowaniach testuję też dietę pudełkową. Nigdy wcześniej z niej nie korzystałem, a teraz sprawdzam, jak wpłynie na regenerację i systematyczność – to dla mnie ciekawy eksperyment.