To było spektakularne! Rywalizacja, pot i emocje na Red Bull Road to HYROX

Trening to nie tylko pot, ale i troska o siebie.

ALAB Sport

, partner wydarzenia, przypominał, że dobry trening zaczyna się od świadomości własnego ciała. Swoją wiedzą podzielił się

dr Jakub Jabłoński

, ortopeda sportowy i dyrektor medyczny Alab Clinic, od lat pracujący ze sportowcami i wspierający ich w powrocie do pełnej sprawności. Opowiadał o badaniach, które warto mieć na radarze przy regularnym treningu oraz o tym, jak dbać o formę, zanim pojawi się kontuzja. Dodatkowo, w strefie ALAB uczestnicy mogli sprawdzić swoje parametry i skorzystać z

drenażu limfatycznego

, idealnej przerwy między intensywnymi blokami wysiłku.