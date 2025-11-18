To było spektakularne! Rywalizacja, pot i emocje na Red Bull Road to HYROX
Red Bull Road to HYROX pokazał, że połączenie mocnego treningu, rywalizacji i dobrej zabawy potrafi wyciągnąć z uczestników absolutne maksimum. Zobacz podsumowanie naszego listopadowego eventu.
Autor: Maria Szałamacha
Przeczytasz w 2 minPublished on
Start był na pełnym gazie, po rozgrzewce z Piotrem „Grabo” Grabowskim uczestnicy rozpoczęli obwód inspirowany HYROX-em. Tempo narzuciła Ida Mathilde, zawodniczka Red Bulla i mistrzyni OCR, która podkręciła atmosferę i zmotywowała wszystkich do dawania z siebie 100%. Na trasie czekały różnorodne stacje: od morderczych maszyn cardio, przez ćwiczenia siłowe, po drużynowe wyzwania, w których największą frajdę (i najwięcej potu!) dało przepchnięcie ciężkich sanek z pasażerem.
Był to wspaniały event, jak każdy z wami, ale ekstremalny i bardzo brutalny.
Karolina Filipkowska
Trening to nie tylko pot, ale i troska o siebie. ALAB Sport, partner wydarzenia, przypominał, że dobry trening zaczyna się od świadomości własnego ciała. Swoją wiedzą podzielił się dr Jakub Jabłoński, ortopeda sportowy i dyrektor medyczny Alab Clinic, od lat pracujący ze sportowcami i wspierający ich w powrocie do pełnej sprawności. Opowiadał o badaniach, które warto mieć na radarze przy regularnym treningu oraz o tym, jak dbać o formę, zanim pojawi się kontuzja. Dodatkowo, w strefie ALAB uczestnicy mogli sprawdzić swoje parametry i skorzystać z drenażu limfatycznego, idealnej przerwy między intensywnymi blokami wysiłku.
A gdy już wydawało się, że uczestnicy odhaczyli wszystko, co HYROX ma do zaoferowania, pojawił się tor przeszkód, który wymagał równowagi, precyzji i umiejętności pracy pod zmęczeniem. Trasa łączyła skoki, balansowanie, przenoszenie ciężarów i szybkie reakcje, a każdy kto przeszedł ją do końca, mógł poczuć ten słodki miks zmęczenia i satysfakcji, dla którego robi się takie rzeczy.
Fajnie było spotkać w jednym miejscu tyle osób z różnych środowisk, ale wokół jednej imprezy, jaką jest HYROX
Piotr Komorowicz
Po intensywnym wysiłku o regenerację zadbała Ania Listoś, fizjoterapeutka z Alab Clinic, prowadząc sesję mobility i rolowania. Jej wskazówki pozwoliły uczestnikom odpuścić napięcie w mięśniach i przygotować ciało na kolejne wyzwania, a przy okazji dały chwilę wytchnienia po pełnym energii dniu.
W ramach Red Bull Road to HYROX wspieramy dwoje sportowców amatorów w ich drodze do startu w grudniowych zawodach. Podczas eventu mogli potrenować wspólnie z Idą Mathilde, w grupie. Red Bull Road to HYROX to była czysta energia. Ciało zregenerowane, wiedza uzupełniona, teraz można podbijać nowe sportowe cele! Koniecznie zobacz galerię zdjęć.