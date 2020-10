, gdzie pokazywał do czego zdolne są czerwone motocykle enduro hiszpańskiej marki.

, spakował na busa swoją dwusuwową trzysetkę, którą wysłał z mechanikiem do Rumunii, a sam udał się na finał Mistrzostw Polski Enduro do Chełmna, gdzie przypieczętował tytuł w generalce i klasie E2/E3!

Czekając na wieści z Red Bull Romaniacs, wspomnijmy finał Red Bull Enduro Ligi!

Taddy Błażusiak przed Red Bull Romaniacs 2020: