Red Bull Romaniacs 2026: Polacy gotowi na ciężkie wyzwanie!

Środek wakacji to już tradycyjnie jedna z najważniejszych dat w kalendarzu fanów hard enduro. To właśnie moment, w którym wszystkie oczy zwracają się ku Rumunii, gdzie rozgrywany jest najtrudniejszy rajd na świecie - Red Bull Romaniacs. Zmagania w zdradliwych Karpatach przez lata pracowały na miano najbardziej wymagającego przystanku i 23. edycja z pewnością nie będzie łatwiejsza niż poprzednie.

Najważniejsze informacje o Red Bull Romaniacs 2026:

Termin: 28 lipca – 1 sierpnia 2026

Miejsce: Sybin (Sibiu), Rumunia

Edycja: 23.

Hasło przewodnie: Unstoppable

Format: miejski Prolog + cztery dni jazdy w terenie

Finał: tradycyjny podjazd i dekoracja zwycięzców w Sybinie 1 sierpnia.

9 min Najtrudniejszy rajd Hard Enduro od środka! Zajrzyj za kulisy Red Bull Romaniacs 2025 i zobacz, jak najlepsi zawodnicy Hard Enduro walczyli w najtrudniejszym rajdzie na świecie.

Prolog w nowej formule

Tegoroczny wtorkowy Prolog zostanie rozegrany w dwuczęściowym formacie. Rano odbędą się kwalifikacje poszczególnych klas, natomiast po południu 35 najszybszych zawodników klas Gold, Silver, Bronze oraz Adventure Ultimate zmierzy się w finałowych wyścigach rozgrywanych na specjalnie przygotowanym torze w centrum Sybina. To właśnie tutaj rozpocznie się rywalizacja w Rumunii, która wyłoni kolejność startową do pierwszego dnia zmagań w Karpatach.

Cztery dni w Karpatach

Po miejskim widowisku zawodnicy ruszą w rumuńskie Karpaty, gdzie czekają ich cztery etapy pełne niekończących się podjazdów, kamiennych potoków rzecznych i niebezpiecznych zjazdów. Trasy tradycyjnie pozostają tajemnicą niemal do ostatniej chwili, a organizatorzy zapowiadają, że w tym roku zawodnicy również nie będą mogli narzekać na brak wrażeń i wyzwań.

26 min Podsumowanie Red Bull Romaniacs 2025 Zobacz, jak najlepsi zawodnicy Hard Enduro walczyli o zwycięstwo w bezlitosnym terenie Rumunii.

Najmocniejsza stawka świata

Red Bull Romaniacs od lat przyciąga absolutną czołówkę hard enduro. W klasie Gold ponownie zobaczymy największe nazwiska dyscypliny, które powalczą o zwycięstwo próbując przerwać dominację Manuela Lttenbichlera, który staje do walki o swój siódmy tytuł w Rumunii! Na starcie pojawią się również setki amatorów rywalizujących w klasach Bronze, Silver, Iron i Atom oraz rozwijających się klasach Adventure i eMoto.

Rozwój nowych klas

Po ubiegłorocznym sukcesie motocykli elektrycznych organizatorzy kontynuują rozwój klasy eMoto, podkreślając, że Red Bull Romaniacs pozostaje miejscem testowania nowych kierunków rozwoju hard enduro. Równolegle rozwijane są także najpopularniejsze ostatnio klasy Adventure, przeznaczone dla cięższych motocykli wyprawowych.

Billy Bolt szybuje na Red Bull Romaniacs 2025 © Attila Szabo / Red Bull Content Pool

Trzynastu Polaków na starcie

To właśnie klasy ADV najbardziej upodobali sobie Polacy, który licznie zapisali się do startu we wszystkich trzech podkategoriach Ultimate, Core i Lite. Aż trzynastoosobową reprezentację biało-czerwonych do Rumunii poprowadził Dawid Szczotka, który rok temu zameldował się podium obok Pola Tarresa i Jonny'ego Walkera. Oto pełna lista Polaków startujących w poszczególnych klasach:

ADV Ultimate

1000. Dawid Szczotka - Yamaha Tenere 700 Rally

1015. Michał Fujak - Kove 800 Rally

ADV Core

1108. Rafał Sobczak – Honda CRF1100

1110. Kamil Toroń – Kove 800X Rally

1111. Maciej Orzeszyński – Honda CRF1100 Africa Twin

1114. Marek Halamunda – Yamaha Ténéré

1128. Kamil Bałkowski – Kove 800X Rally

1139. Albert Kępiński – CFMOTO 450MT

1140. Marcin Rak – BMW F450GS

ADV Lite

1218. Tomasz Wróblewski - Kove 800x Rally

1222. Olgierd Andrychowski - KTM 790 Adventure R

1229. Paweł Wójcik - Kove 800x Rally

1230. Michał Wantola - Kove 800 Rally

Pięć dni, które wyłonią najlepszego

Od wtorkowego Prologu, przez cztery dni jazdy w górach, aż po finałowy podjazd Dealul, Red Bull Romaniacs 2026 ponownie zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu hard enduro. Dla zawodników będzie to walka z terenem, pogodą i własnymi ograniczeniami, a dla kibiców okazja do oglądania najbardziej spektakularnego rajdu tej dyscypliny na świecie.

Gdzie oglądać Red Bull Romaniacs 2026?