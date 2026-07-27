Manuel Lettenbichler of Germany perform during the fourth race day of the Red Bull Romaniacs in Sibiu, Romania on July 29, 2017.
© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool
Enduro

Red Bull Romaniacs 2026: Polacy gotowi na ciężkie wyzwanie!

Najtrudniejszy rajd Hard Enduro na świecie powraca z 23. edycją, która sprawdzi granice wytrzymałości zawodników i ich maszyn. Na starcie pojawi się aż 13 Polaków w klasach Adventure.
Autor: Eliasz Dawidson
Przeczytasz w 4 minPublished on

Dowiedz się więcej

Red Bull Romaniacs 2026

Widowiskowy prolog w centrum miasta i cztery dni zmagań w dzikich Karpatach to wizytówka Red Bull Romaniacs! Sprawdź, kto zwycięży 23. edycję najtrudniejszego rajdu hard enduro na świecie.

Jonny Walker

Brytyjczyk jest jednym z najlepszych zawodników enduro na świecie.

Wielka BrytaniaWielka Brytania

Billy Bolt

Brytyjski zawodnik Billy Bolt przeszedł do historii w 2021 roku, zostając pierwszym w historii Mistrzem Świata FIM Hard Enduro – jednak to był jednak dopiero początek!

Wielka BrytaniaWielka Brytania

Manuel Lettenbichler

Manuel Lettenbichler nie bez powodu uznawany jest za króla Hard Enduro. Cały czas podnosi poprzeczkę bijąc kolejne rekordy w tym sporcie, a przy tym zaraża pozytywną energią i szczerym uśmiechem!

NiemcyNiemcy
Środek wakacji to już tradycyjnie jedna z najważniejszych dat w kalendarzu fanów hard enduro. To właśnie moment, w którym wszystkie oczy zwracają się ku Rumunii, gdzie rozgrywany jest najtrudniejszy rajd na świecie - Red Bull Romaniacs. Zmagania w zdradliwych Karpatach przez lata pracowały na miano najbardziej wymagającego przystanku i 23. edycja z pewnością nie będzie łatwiejsza niż poprzednie.

Najważniejsze informacje o Red Bull Romaniacs 2026:

  • Termin: 28 lipca – 1 sierpnia 2026
  • Miejsce: Sybin (Sibiu), Rumunia
  • Edycja: 23.
  • Hasło przewodnie: Unstoppable
  • Format: miejski Prolog + cztery dni jazdy w terenie
  • Finał: tradycyjny podjazd i dekoracja zwycięzców w Sybinie 1 sierpnia.

9 min

Najtrudniejszy rajd Hard Enduro od środka!

Zajrzyj za kulisy Red Bull Romaniacs 2025 i zobacz, jak najlepsi zawodnicy Hard Enduro walczyli w najtrudniejszym rajdzie na świecie.

angielski

Prolog w nowej formule

Tegoroczny wtorkowy Prolog zostanie rozegrany w dwuczęściowym formacie. Rano odbędą się kwalifikacje poszczególnych klas, natomiast po południu 35 najszybszych zawodników klas Gold, Silver, Bronze oraz Adventure Ultimate zmierzy się w finałowych wyścigach rozgrywanych na specjalnie przygotowanym torze w centrum Sybina. To właśnie tutaj rozpocznie się rywalizacja w Rumunii, która wyłoni kolejność startową do pierwszego dnia zmagań w Karpatach.

Cztery dni w Karpatach

Po miejskim widowisku zawodnicy ruszą w rumuńskie Karpaty, gdzie czekają ich cztery etapy pełne niekończących się podjazdów, kamiennych potoków rzecznych i niebezpiecznych zjazdów. Trasy tradycyjnie pozostają tajemnicą niemal do ostatniej chwili, a organizatorzy zapowiadają, że w tym roku zawodnicy również nie będą mogli narzekać na brak wrażeń i wyzwań.

26 min

Podsumowanie Red Bull Romaniacs 2025

Zobacz, jak najlepsi zawodnicy Hard Enduro walczyli o zwycięstwo w bezlitosnym terenie Rumunii.

angielski

Najmocniejsza stawka świata

Red Bull Romaniacs od lat przyciąga absolutną czołówkę hard enduro. W klasie Gold ponownie zobaczymy największe nazwiska dyscypliny, które powalczą o zwycięstwo próbując przerwać dominację Manuela Lttenbichlera, który staje do walki o swój siódmy tytuł w Rumunii! Na starcie pojawią się również setki amatorów rywalizujących w klasach Bronze, Silver, Iron i Atom oraz rozwijających się klasach Adventure i eMoto.

Rozwój nowych klas

Po ubiegłorocznym sukcesie motocykli elektrycznych organizatorzy kontynuują rozwój klasy eMoto, podkreślając, że Red Bull Romaniacs pozostaje miejscem testowania nowych kierunków rozwoju hard enduro. Równolegle rozwijane są także najpopularniejsze ostatnio klasy Adventure, przeznaczone dla cięższych motocykli wyprawowych.
Billy Bolt podczas czwartego dnia zawodów offroadowych Red Bull Romaniacs w rumuńskim Sybinie

Billy Bolt szybuje na Red Bull Romaniacs 2025

© Attila Szabo / Red Bull Content Pool

Trzynastu Polaków na starcie

To właśnie klasy ADV najbardziej upodobali sobie Polacy, który licznie zapisali się do startu we wszystkich trzech podkategoriach Ultimate, Core i Lite. Aż trzynastoosobową reprezentację biało-czerwonych do Rumunii poprowadził Dawid Szczotka, który rok temu zameldował się podium obok Pola Tarresa i Jonny'ego Walkera. Oto pełna lista Polaków startujących w poszczególnych klasach:
ADV Ultimate
  • 1000. Dawid Szczotka - Yamaha Tenere 700 Rally
  • 1015. Michał Fujak - Kove 800 Rally
ADV Core
  • 1108. Rafał Sobczak – Honda CRF1100
  • 1110. Kamil Toroń – Kove 800X Rally
  • 1111. Maciej Orzeszyński – Honda CRF1100 Africa Twin
  • 1114. Marek Halamunda – Yamaha Ténéré
  • 1128. Kamil Bałkowski – Kove 800X Rally
  • 1139. Albert Kępiński – CFMOTO 450MT
  • 1140. Marcin Rak – BMW F450GS
ADV Lite
  • 1218. Tomasz Wróblewski - Kove 800x Rally
  • 1222. Olgierd Andrychowski - KTM 790 Adventure R
  • 1229. Paweł Wójcik - Kove 800x Rally
  • 1230. Michał Wantola - Kove 800 Rally
Wyniki z Red Bull Romaniacs 2026 i poczynania naszych rodaków możesz śledzić tutaj.

Pięć dni, które wyłonią najlepszego

Od wtorkowego Prologu, przez cztery dni jazdy w górach, aż po finałowy podjazd Dealul, Red Bull Romaniacs 2026 ponownie zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu hard enduro. Dla zawodników będzie to walka z terenem, pogodą i własnymi ograniczeniami, a dla kibiców okazja do oglądania najbardziej spektakularnego rajdu tej dyscypliny na świecie.

Gdzie oglądać Red Bull Romaniacs 2026?

Transmisje na żywo z prologu oraz poszczególnych dni zmagań w Karpach można znaleźć na ofcjalnym kanale Red Bull Romaniacs.

Dowiedz się więcej

Red Bull Romaniacs 2026

Widowiskowy prolog w centrum miasta i cztery dni zmagań w dzikich Karpatach to wizytówka Red Bull Romaniacs! Sprawdź, kto zwycięży 23. edycję najtrudniejszego rajdu hard enduro na świecie.

Jonny Walker

Brytyjczyk jest jednym z najlepszych zawodników enduro na świecie.

Wielka BrytaniaWielka Brytania

Billy Bolt

Brytyjski zawodnik Billy Bolt przeszedł do historii w 2021 roku, zostając pierwszym w historii Mistrzem Świata FIM Hard Enduro – jednak to był jednak dopiero początek!

Wielka BrytaniaWielka Brytania

Manuel Lettenbichler

Manuel Lettenbichler nie bez powodu uznawany jest za króla Hard Enduro. Cały czas podnosi poprzeczkę bijąc kolejne rekordy w tym sporcie, a przy tym zaraża pozytywną energią i szczerym uśmiechem!

NiemcyNiemcy
Enduro