01 Trasa zbudowana na dachach budynków

1 min POV z trasy Red Bull Roof Ride: Szymon Godziek i Nicholi Rogatkin Zobacz POV z przejazdu trasy Red Bull Roof Ride w Katowicach. W rolach głównych Szymon Godziek (jedzie pierwszy) i Nicholi Rogatkin (jedzie z kamerą). W wielkim skrócie: Jest gruuuubo!

Jeśli mielibyśmy wskazać jeden, najbardziej niezwykły element zawodów, to zdecydowanie wybralibyśmy trasę. Red Bull Roof Ride to jedyne na świecie zawody slopestyle'owe, w trakcie których zawodnicy rywalizują na trasie zbudowanej na dachach budynków. Szczegółową analizę całego toru przeprowadzimy na Live'ie na facebooku Red Bull Bike 25 kwietnia. Już teraz możemy Ci zdradzić, że najbardziej spektakularne przeszkody, z jakimi zmierzą się zawodnicy to drop, którego krawędź znajduje się 16 metrów nad ziemią i olbrzymia skocznia, na której zobaczymy loty na odległość ponad 13 metrów! Po długich dyskusjach organizatorzy i zawodnicy postanowili przebudować niektóre elementy z sezonu 2021, by upłynnić trasę i zapewnić zawodnikom możliwie najbardziej bezpieczne warunki. Jesteśmy przekonani, że takie działania przełożą się na większy komfort treningów, a co za tym idzie, wyższy poziom samych zawodów.

02 Zawody odbędą się w Katowicach

Red Bull Roof Ride 2021 © Roger Wanke / Red Bull Content Pool

I to pod samym Spodkiem. Albo obok? Zależy jak się na to patrzy, bo jak wspominaliśmy, spora część toru zostanie zbudowana na dachu Międzynarodowego Centrum Kongresowego. W każdym razie, chcielibyśmy tutaj przypomnieć o korzeniach polskiego freestyle'u. Ciekawe czy pamiętacie o tym, że kilka(naście) lat temu to właśnie w tym miejscu odbywały się pierwsze zawody rowerowe. Co więcej sam Śląsk jest jednym z najmocniejszych regionów rowerowych w Polsce. Mnóstwo bike parków, rowerowych spotów, pumptracków, skateparków - nawet bracia Godziek zaczynali progresować właśnie w tym regionie.

Samo miasto jest piękne, nowoczesne i idealnie podkreśla industrialny charakter imprezy. Do tego jest świetnie skomunikowane z większością dużych miast w Polsce co natychmiast eliminuje potencjalne problemy z dojazdem na miejsce widowiska. Rowerowy puchar świata na wyciągnięcie ręki dla wszystkich polskich kibiców? My się jaramy!

03 Bracia Godziek są gospodarzami

Red Bull Roof Ride © Bartek Woliński / Red Bull Content Pool

W trakcie pierwszej edycji zawodów Red Bull Roof Ride Szymon i Dawid świetnie sprawdzili się w roli gospodarzy. Gdy do Polski zjechała się cała międzynarodowa czołówka, Dawid zorganizował w swoim ogródku luźny jam z grillem, który do tej pory wspominany jest przez najlepszych riderów, takich jak Tom Isted, Nicholi Rogatkin, czy Alex Alanko. Dzień później, gdy zawodnicy musieli zapoznać się z kolosalnymi przeszkodami, rolę przewodnika przejął Szymon . Starszy z braci przełamywał zawodników do kolejnych przeszkód, dokładnie objaśniając jak dobierać prędkość i technikę wybicia. Jesteśmy pewni, że bracia znów doskonale zaopiekują się riderami z za granicy i z całą pewnością znajdą też czas dla fanów, którzy 30 czerwca i 1 lipca zgromadzą się na placu pod Spodkiem.

04 Bracia Godziek prawdopodobnie wylądują na podium przed własną publicznością

Red Bull Roof Ride 2021 - podium © Marcin Kin / Red Bull Content Pool

Dwa lata temu Dawid i Szymon Godziek dali czadu zdobywając odpowiednio złoty i brązowy medal na pierwszej edycji zawodów Red Bull Roof Ride . Nie żebyśmy pasjonowali się wróżbiarstwem, ale wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują na to, że w tym sezonie chłopaki znów mają realne szanse, by powalczyć o czołowe lokaty. Niespełna miesiąc temu Dawid zajął drugie miejsce na zawodach z cyklu Crankworx World Tour w Nowej Zelandii, a Szymon od początku sezonu podkreśla, że będzie w tym sezonie mocno rozwijał swoje freestyle'owe umiejętności. Nie podpuszczamy Was chłopaki, ale złoto ex aequo będzie ciężkie do ogarnięcia. Co nie?

05 Światowa czołówka rowerowego freestyle'u w Katowicach

Red Bull Roof Ride © Bartek Woliński / Red Bull Content Pool

Trochę już o tym napisaliśmy, ale chcemy by to naprawdę dobrze wybrzmiało. Ponieważ prawo do startu w wydarzeniu otrzyma 30 najlepszych zawodników z klasyfikacji generalnej Pucharu Świata FMB, w Katowicach pojawi się cała rowerowa śmietanka! Na chwilę obecną nie możemy jeszcze podać pełnej listy startowej, która wyklaruje się mniej więcej na miesiąc przed wydarzeniem, ale jesteśmy przekonani, że w tym roku w Katowicach pojawi się ekipa, która przebije skład z sezonu 2021!

06 Złota Ranga Pucharu Świata FMB

Tak jest! Zawody Red Bull Roof Ride po raz drugi otrzymały złotą rangę rowerowego Pucharu Świata FMB . W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że poza chwałą, sławą i wiecznym szacunkiem, zawodnicy będą też walczyć o punkty do klasyfikacji generalnej całego cyklu. Jesteśmy przekonani, że dla większości riderów walczących o królewską koronę, będzie to dodatkowy argument przemawiający za przyjazdem do Katowic. No i jeszcze jedno. Przeczytaj to zdanie na głos i posłuchaj jak kozacko brzmi: "Rowerowy Puchar Świata złotej rangi w Katowicach!" My jesteśmy zachwyceni, a Ty?

07 Dodatkowy contest dla amatorów

Ale, ale! Rywalizacja światowej czołówki na kilkunastometrowych skoczniach to jeszcze nie wszystko. W tym sezonie organizatorzy postanowili wyciągnąć rękę w stronę lokalnego środowiska i przygotowali amatorski contest, który odbędzie się na drugiej, mniejszej trasie. Szansę na udział mają wszyscy zawodnicy z Polski, którzy spełnią określone wymagania i zgłoszą się na zawody przy pomocy internetowego formularza. O wszystkich szczegółach poinformujemy niebawem, ale jesteśmy przekonani, że amatorskie zmagania i dopingowanie lokalnych wymiataczy dostarczy kibicom niemal tyle emocji co główne zawody!

08 Impreza potrwa dwa dni

Prosta matematyka: Dwa dni, to dwa razy więcej rowerowych emocji z najwyższej półki. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem (a na pewno tak będzie, bo poprosiliśmy lokalnych szamanów o odwołanie wiatru), to w piątek 30 czerwca odbędą się kwalifikację zawodów amatorskich i profesjonalnych. Sobota zarezerwowana jest na finałowe zmagania, których już nie możemy się doczekać. Jeśli oglądaliście zawody na żywo w sezonie 2021, to prawdopodobnie macie teraz ciary na całym ciele, jeśli nie, sprawdźcie powtórkę i zobaczcie na co musicie się przygotować:

2 min Tak było na Red Bull Roof Ride w Katowicach Zobacz video-podsumowanie dwóch dni bardzo wysokich lotów i niezwykle spektakularnych trików.

09 Wstęp jest darmowy

W myśl sformułowania "za darmo, to uczciwa cena", wstęp na teren imprezy w dniach 30 czerwca - 1 lipca będzie w pełni darmowy. W praktyce oznacza to, że najwięksi fani ekstremalnych odmian kolarstwa górskiego będą (prawdopodobnie) koczować przed bramkami na 3 dni przed oficjalnym rozpoczęciem wydarzenia. Plac pod Spodkiem jest duży, ale z doświadczenia wiemy, że eventy organizowane w Katowicach cieszą się olbrzymim zainteresowaniem publiczności. Radzimy więc, by zaplanować przyjazd na teren imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.

10 Po zawodach odbędzie się kozacki after

Red Bull Roof Ride 2021 © Roger Wanke / Red Bull Content Pool

Rowerzyści znani są z tego, że gdy nie jeżdżą na rowerach i nie budują tras to prawdopodobnie imprezują. I to tak konkretnie. Nie ma w tym absolutnie nic złego, tym bardziej jeśli ma się realny powód do świętowania. Jesteśmy przekonani, że 1 lipca w godzinach wieczornych powodów do zadowolenia będzie mnóstwo, więc jak to mówią: "Widzimy się na barze!"