5 rzeczy, które zszokowały nas na zawodach Red Bull Roof Ride

jest pierwszym zawodnikiem na świecie, któremu udało się wylądować tą sztuczkę na zawodach. Tak, wiemy, że Mike Ross odjechał ją rok temu na treningach przed zawodami Crankworx Summer Series, ale wylądowanie sztuczki na zawodach przy olbrzymiej presji, a odjechanie jej na treningach to dwie zupełnie różne sprawy. Warto również zwrócić uwagę na okoliczności, w których Dawid postanowił szarpnąć cash rolla: lądowanie wykonane z drewnianej sklejki, brak prób w treningach i kwalifikacjach, dodatkowa presja związana z pełnieniem funkcji gospodarza zawodów - jesteśmy bardzo ciekawi, czy którykolwiek zawodnik zdecydowałby się na szarpnięcie triku z okładką “world first” mając na barkach tak dużo nerwów, stresu i odpowiedzialności. Niemniej jednak Dawid zdecydował się na cash rolla i wylądował go z taką precyzją, że wielu kibiców nawet nie zorientowało się, że była to ewolucja, której nikt wcześniej nie próbował wykonać. Podobno stojąc na starcie, poinformował tylko fotografów, że “chyba spróbuje”. Dał im moment na rozstawienie się ze sprzętem, a potem, w trakcie swojego victory runa, zapisał się na kartach rowerowej historii, jako pierwszy zawodnik, który odjechał flat drop cash rolla w zawodach. I to w swoim zwycięskim przejeździe, w którym mógł tylko cieszyć się ze zwycięstwa i lecieć do mety… Co za pomysł, co za numer!

Przypominamy, że trasa zawodów Red Bull Roof Ride składała się z 7 punktowanych przeszkód, więc 11 barspinów wykonanych przez Jake'a Atkinsona w całym przejeździe daje nam więc 1,5 “śmigła” na każdą przeszkodę. Oczywiście, kombinacje z barspinami były wykonane w zupełnie innej konfiguracji, ale ilość sztuczek, które złożyły się na próbę 20-letniego zawodnika, jest dosłownie abstrakcyjna. Wszyscy fani rowerowego slopestyle’u zdają sobie sprawę z tego, że wykonywanie pojedynczych sztuczek jest czymś co już dawno “wyszło z mody”, ale połączenie bardzo technicznych i złożonych kombosów z najbardziej spektakularnymi rotacjami, to coś, czego raczej nie spodziewaliśmy się po tak nieopierzonym zawodniku. Na uwagę zasługuje przede wszystkim 360-tka z trzema barspinami, którą Jake wcisnął na olbrzymim dropie. Większość riderów decydowała się na proste i niezawodne sztuczki, a młody reprezentant Wielkiej Brytanii postanowił pójść na całość. Do tego kombinacje z rotacjami przez głowę, cashroll, podwójny tailwhip na ogromnej 13,5 metrowej hopie. Oj coś czujemy, że w najbliższych latach ten chłopak nas bardzo mocno zaskoczy!

jest niereformowalny. I bardzo dobrze, ponieważ motocrossowy styl, który przemyca w swoich przejazdach bardzo urozmaica dość “przewidywalne” zawody slopestyle’owe. Oczywiście ciężko jest mówić o przewidywalności, w przypadku chłopaków, którzy latają na rowerach 8 metrów nad ziemią, jednak kombinacje z barspinami i tailwhipami po prostu przestały nas już zaskakiwać… Na szczęście zawsze możemy liczyć, na jakiś szalony pomysł Szymona. W tym roku wybór padł na double seat grab supermana, którego reprezentant polski odjechał na 13,5 metrowej skoczni. Chcieliśmy tylko przypomnieć, że jest to najdłuższa skocznia, jaka kiedykolwiek pojawiła się na zawodach rangi FMB Gold, więc przypuszczamy, że w ubiegłą sobotę Szaman pobił jakiś nieoficjalny (albo oficjalny) rekord Guinessa. Ale Szymon nie jeździ dla rekordów. Jeździ dla kibiców, których zaskoczył też podwójnym backflipem z can canem, pięknym frontflipem i kilkoma technicznymi kombinacjami, które upchał do swojego przejazdu. Do podium brakło naprawdę niewiele, ale my jesteśmy przekonani, że medalowy występ Szymona na zawodach slopestyle’owych to tylko kwestia czasu.