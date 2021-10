Maciej Świerz: Hej Daniel. Jak ci minął sezon?

Daniel Zawistowski: Cześć. Sezon minął pod znakiem Red Bull Roof Ride , bo gdy tylko pojawiły się pierwsze informacje o zawodach, chciałem zrobić wszystko, żeby się do nich przygotować. Wiedziałem, że na taką imprezę nie będzie “wolnego wstępu” i trzeba będzie coś pokazać, żeby zasłużyć na kwalifikację. Ostatecznie same zawody nie do końca poszły po mojej myśli, ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wszystko wyglądało.

Po zawodach zaczęli się pojawiać pierwsi sponsorzy. Od kilku miesięcy wspiera mnie Leatt, więc bardzo się jaram, że z imprezy wynikło coś tak pozytywnego. Sama impreza była też dla mnie mega doświadczeniem. Udało mi się spotkać wielu świetnych ziomków, z którymi mogłem pośmigać i spędzić fajnie czas.

W tym roku byłem też na kilku lokalnych eventach - otwarciu sezonu na Kazoorce, jamie na dualu w Krakowie, pośmigałem trochę na fulu. Generalnie zamieszanie z Covidem ciągle jeszcze wszystko komplikowało, więc musiałem odpuścić jakieś bardziej ambitne plany i zagraniczne tripy.

To zdecydowanie był rok Red Bull Roof Ride. Czy w poprzednich latach brałeś udział w podobnych zawodach zaliczających się do cyklu FMB?

Tak, kilkukrotnie startowałem w zawodach, zaliczanych do cyklu FMB, ale były to głównie imprezy rangi brązowej lub srebrnej. Nie było tego dużo, ale dzięki temu byłem już trochę obyty ze stresem i wiedziałem jak wyglądają takie imprezy. Mimo wszystko muszę przyznać, że gdy stanąłem na dachu MCK-u w Katowicach zrozumiałem, że będę musiał przejść cały ten proces od nowa.

Tak było na Red Bull Roof Ride w Katowicach

“Kto ma wiedzieć ten wie”, ale ten wywiad trafi do wielu osób spoza środowiska, więc musimy trochę opowiedzieć o tym kim jest Daniel Zawistowski. Prosem? Pół-prosem? Amatorem z aspiracjami?

To jest trudne pytanie. Jeśli chodzi o samą jazdę, to mogę powiedzieć, że jestem na profesjonalnym poziomie. Myślę, że pokazałem to w Katowicach, kręcąc trójkę z tego olbrzymiego dropa i wykonując swój przejazd.

Bez dwóch zdań. Samo przejechanie tego toru, jest według mnie najlepszym dowodem na to, że prezentujesz naprawdę wysoki poziom.

Z drugiej strony nie zajmuję się tym na co dzień. Jestem masażystą, ogarniam sporo dodatkowych tematów, ale nigdy nie miałem takiego prawdziwego sponsora sprzętowego. Wszystkie wyjazdy, treningi, sprzęt musiałem ogarniać z własnych pieniędzy. Mimo to myślę, że na naszym lokalnym polskim podwórku nie odstaje od reszty chłopaków i mogę rywalizować z najlepszymi.

Oczywiście chciałbym wskoczyć na wyższy poziom i zostać profesjonalistą, ale jak wiadomo, nie jest to wcale takie łatwe. Na początku roku zaczęło ze mną jeździć kilku młodych chłopaków. Dzięki temu złapałem naprawdę konkretną zajawkę i mocno się rozwijałem. Chwilę po Red Bull Roof Ride, w zasadzie z dnia na dzień odpuścili. Znów zostałem sam, a nakręcanie się na grube sztuczki w pojedynkę, jest bardzo ciężkim tematem.

Jak udaje ci się połączyć pracę na pełen etat z treningiem i przygotowaniami do startów w zawodach najwyższej rangi?

Moja praca jest dość elastyczna. Zazwyczaj pracuję kilka godzin dziennie, ale nie jest to pełen etat, więc po prostu staram się jeździć codziennie. Czy to na dirtówce, czy na endurówce - po prostu spędzam jak najwięcej czasu na rowerze. Moja miejscówka z hopami jest w szczerym polu, więc często mam problemy z wiatrem. Mogę jeździć albo rano, albo wieczorem, ale gdy jestem po kilku konkretnych masażach, zazwyczaj brakuje mi już siły na to, żeby dać z siebie 100% na hopach.

Dochodzi do tego aspekt psychologiczny. Jadąc na zawody, zawsze myślę o tym, że nie mogę pójść na całość, bo coś może pójść nie tak. Kontuzja mogłaby sprawić, że nie byłbym w stanie wykonywać swojego zawodu i straciłbym po prostu możliwość zarabiania pieniędzy.

Jak duże hopy masz na swoim spocie? Sam wszystko przygotowałeś?

Tak, spot jest mój. Ziemia należy do znajomego, ale można powiedzieć, że sama miejscówka jest moja. Co do rozmiaru hop, to chyba nie da się ich porównać do tego, co zobaczyliśmy w Katowicach. To tak, jakby porównać skateparkowe przeszkody ze skoczniami budowanymi na Red Bull Rampage.

Oczywiście, nawet na takich hopach można się rozwijać, ale największym problemem jest to, że trenuję sam. Zdecydowanie brakuje mi takiej wzajemnej buzacji i nakręcania się na nowe rzeczy. W takim sporcie to bardzo pomaga.

A! No i jeszcze w temacie mojego spotu. Po powrocie z Red Bull Roof Ride, oddaliłem wszystkie wybicia od lądowań i powiększyłem wszystkie hopy. Do tego zrobiłem sobie też rezi box, na który w miarę bezpiecznie mogę się przewracać. Wiadomo - Woodward to to nie jest, ale jak się przewracam, to całkiem nieźle się sprawdza.

Jak wykonać transfer z przeszkód, które mają kilka metrów przelotu, na wyrzutnie, na których leci się 14 metrów do przodu prawie 10 metrów nad ziemią?

Pierwsza hopa po dropie, była zdecydowanie największą przeszkodą jaką skoczyłem w swoim życiu. W przeszłości zdarzało mi się już latać spore hopy, które mogły mieć rozmiar zbliżony do tych, które lataliśmy w Katowicach, ale to było co innego.

W tym wszystkim najtrudniejsze było to, że niespecjalnie mogliśmy się przygotować na hopy o takich rozmiarach. W ostatnim czasie nie organizowano dużych zawodów, a przez Covid, zagraniczne tripy zostały mocno ograniczone. Na dużych skoczniach o podobnym rozmiarze ostatni raz jeździłem na La Pomie ponad dwa lata temu...

Daniel na słynnej La Pomie © Mateusz Szachowski

Świetne było to, że dzień przed zawodami mogliśmy poskakać na podwórku u Dawida. Przetestowaliśmy tam hopy o podobnej wielkości i nabraliśmy trochę pewności. Osobiście uważam też, że wszystko jest w głowie. Zawsze staram się odpowiednio przygotować mentalnie i zwizualizować sobie przeszkody i swój przejazd. Lubię przyjechać na trasę dzień wcześniej, zobaczyć co mnie czeka i jeszcze wieczorem przed zawodami, wyobrazić sobie jak to wszystko będzie wyglądać.

Co było dla ciebie największym wyzwaniem na Red Bull Roof Ride?

Chyba radzenie sobie z presją związaną z zawodami. W tym roku nie startowałem w żadnej dużej imprezie, więc jak stanąłem na starcie, zobaczyłem kamery i tłum kibiców, stres był 100 razy większy niż na treningach. Mimo wszystko chyba nie mogę powiedzieć, że się bałem. Wiedziałem, że zrobienie swojego przejazdu, będzie olbrzymim wyzwaniem, ale strach zszedł gdzieś na dalszy plan. W tym sporcie nie można się bać. Strach paraliżuje i ciężko wtedy racjonalnie myśleć.

Pamiętasz co miałeś w głowie, gdy pierwszy raz stanąłeś na dachu i zobaczyłeś hopy?

To było takie WOW! Przyjechałem na miejsce dzień wcześniej, żeby zobaczyć trasę i byłem pod wrażeniem. W 2015 roku pod Spodkiem były już organizowane zawody Adidas Ride The Sky, ale to, co zostało przygotowane na Roof Ride, było czymś zupełnie innym. Ogrom tego wszystkiego zrobił na mnie mega wrażenie. Jak zobaczyłem dropa z dachu i pierwszą hopę to od razu chciałem zrobić zdjęcie, ale pierwsza skocznia była tak duża, że po prostu nie mieściła mi się w kadrze. Było naprawdę grubo. Zobaczyć coś takiego w Polsce to super sprawa. Ilość materiałów, która poszła na budowę była po prostu oszałamiająca.

Co będziesz wspominał najmilej z całych zawodów?

Chyba spotkanie wszystkich chłopaków z zagranicy, z którymi można się zobaczyć tylko na takich eventach. Bardzo podobał mi się też doping publiczności. Ludzie na miejscu dawali nam naprawdę niezwykłą energię. Fajnie czuć, że to co robisz podoba się publiczności. Robimy to wszystko dla siebie i mamy z tego mega frajdę, ale jeśli ktoś dzięki temu złapie zajawkę, to pojawia się takie dodatkowe uczucie spełnienia.

"Sam udział w zawodach jest dla mnie sukcesem" - Wspominał Daniel © Bartek Woliński

Sam start w zawodach jest też dla mnie niesamowitym osiągnięciem. Tak jak mówiliśmy, nie jestem profesjonalnym riderem, więc udział w zawodach złotej rangi FMB w Polsce, jest dla mnie czymś, co zapamiętam do końca życia! Daniel Zawistowski

Mówiłeś, że po zawodach postanowiłeś powiększyć hopy na swoim spocie. Czy zmieniło się coś jeszcze? Otworzyła się w twojej głowie jakaś nowa klapka? Zrozumiałeś, że stać cię na więcej?

Tak, zdecydowanie! Myślę, że gdybym jeszcze raz usłyszał o tych zawodach i mógł się do nich przygotowywać, to rezultat byłby zupełnie inny. Dzięki tej imprezie, zrozumiałem, że mimo kilku lat takiego “delikatnego przestoju”, ciągle potrafię jeździć i dobrze mi to wychodzi. Uświadomiłem sobie też, że to jest coś, czym po prostu chcę się zajmować.

Trzymam kciuki! Jakie masz plany na końcówkę sezonu?

Chcę wrócić do jazdy, bo miałem krótką przerwę spowodowaną głupią kontuzją. W tym roku w Warszawie otworzył się Woodpark, więc mam nadzieję, że przez zimę uda się trochę pojeździć. Na jesień zaplanowałem też jakąś sesję foto na hopach i powrót do mocnego treningu. Trzeba działać, żeby dobrze przygotować się na przyszły rok. Mam nadzieję że w sezonie 2022 uda mi się trochę więcej pojeździć.

Jeśli kiedykolwiek zostanie zorganizowany kolejny Red Bull Roof Ride, weźmiesz w nim udział?

Na pewno zrobię wszystko, żeby się na nim pojawić i pokazać się z jak najlepszej strony!