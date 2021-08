Najlepsze triki wylądowane na Red Bull Roof Ride

Dawid Godziek i twister no hander

Dawid Godziek - Zwycięski przejazd na zawodach Red Bull Roof Ride

Tym razem nie będziemy się skupiać na tailwhipie z wielkiego dropa, cash roll'u z barspinem na ostatniej skoczni, czy frontflip nohanderze z barspinem wykonanym na pierwszym step up'ie. Nie będziemy, ponieważ już kilka razy podkreślaliśmy jak bardzo niezwykły był zwycięski przejazd Dawida. Skupimy się za to na sztuczce, którą Dawid wykonał na olbrzymiej freeride'owej skoczni. Wielka 15-metrowa hopa zbudowana tuż za dropem była bez dwóch zdań najtrudniejszą przeszkodą na torze. Po zeskoczeniu z dachu, zawodnicy natychmiast osiągali zawrotną prędkość i zanim się obejrzeli – znów byli w powietrzu. Wykręcenie twister no handera na freeride'owej skoczni o takim przelocie było czymś niemal niemożliwym. Mniej doświadczonym fanom rowerowej grawitacji przypominamy, że twister to "nieco przekrzywiona" 1080-tka. Trzy obroty wokół własnej osi! A jakby tego było mało, to Dawid dorzucił jeszcze no handera...

Szymon Godziek i backflip seatgrab superman

Red Bull Roof Ride 2021 © Bartek Woliński / Red Bull Content Pool

Freeride żyje i ma się dobrze. Backflip seatgrab superman to sztuczka, którą zdecydowanie częściej oglądamy na zawodach motocrossowych. "Szaman" znany jest jednak z tego, że do swoich przejazdów lubi wrzucać triki inspirowane różnymi dyscyplinami i stylami jazdy. W trakcie imprezy Red Bull Roof Ride wielokrotnie podkreślał, że pierwsza hopa, z którą większość zawodników miała spore problemy, najbardziej przypadła mu do gustu. Na treningach nie szalał i spokojnie oblatywał wszystkie przeszkody, a gdy nadeszła pora kwalifikacji, odpalił swój firmowy numer. Backflip seatgrab superman na tak olbrzymiej skoczni to nie lada wyczyn. Warto podkreślić, że Szymon jak zwykle wykazał się idealną stylówką i lecąc 8 metrów nad ziemią, wyciągnął sztuczkę tak mocno, jak to tylko możliwe. Czyste szaleństwo!

Griffin Paulson i pierwszy double backflip barspin wylądowany w zawodach

Gdy Kanadyjczyk pojawił się w Polsce, większość fanów kojarzyła go głównie z editem "Freak Mode", który kilka tygodni przed zawodami pojawił się w internecie. Kręcenie filmów i start w imprezie złotej rangi FMB to jednak dwie zupełnie różne rzeczy, więc mimo medialnego szumu, wiele osób podchodziła do startu Griffina dość sceptycznie...

Powiedzieć, że zawodnik udźwignął presję, to jak nic nie powiedzieć. Już w trakcie treningów Pauslon był jednym z pierwszych zawodników, którzy przełamali się do skakania największych przeszkód i bardzo szybko zaczął na nich wykonywać pierwsze triki. Podwójny flip wykonany na "freestyle'owej wyrzutni" zapewnił mu zwycięstwo w kwalifikacjach, a gdy w finałach dołożył do sztuczki barspina, głowy sędziów i komentatorów dosłownie eksplodowały. Nigdy wcześniej nikt nie odjechał takiego triku w zawodach. Czapki z głów panie Paulson!

Miguel Guerrero i flip z poczwórnym barspinem

Miejcie tego gościa na oku, bo za sezon czy dwa mocno namiesza w światowych rankingach. Gdyby dojechał swój przejazd kwalifikacyjny do końca, z całą pewnością zakwalifikowałby się do finałowej dwunastki. Na olbrzymich przeszkodach odpalił kilka naprawdę szalonych trików, z których najbardziej imponującym był bez dwóch zdań backflip z czterema barspinami. Cztery śmigła kierownicą i salto wykonane na najdłuższej skoczni to po prostu abstrakcja. Zawodnik musiał przecież skontrolować prędkość, pilnować rotacji, a w tak zwanym "międzyczasie" czterokrotnie zakręcił barspina. Gdyby nie problem z prędkością i gleba na kolejnej hopie, Hiszpan z całą pewnością wylądowałby w finałach...