Red Bull Roof Ride - na liście startowej aż 31 zawodników!

Jego kariera rozpoczęła się od jazdy na BMXie. W sezonie 2013 zaczął dominować na lokalnej scenie w Polsce i Europie. Później z każdym rokiem przebijał się do światowej czołówki. W sezonie 2018 wrócił na rower MTB i odjechał pierwszego na świecie quad-whipa. W roku 2019 wywalczył złoty medal X-Games w BMX i zajął 3 miejsce na dwóch imprezach z serii Crankworx World Tour.

Największe osiągnięcie: 3. miejsce na Crankworx Les Gets, 6. miejsce Red Bull Rampage

Na rower wsiadł za namową młodszego brata, ale zawsze ciągnęło go do jazdy na motorze. Bardzo szybko zaczął dominować na lokalnej scenie i w sezonie 2014 został najlepszym zawodnikiem FMB World Tour. W sezonie 2018 rozpoczął swoja rowerową transformację i ze specjalisty od freestyleu, stał się freeriderem z krwi i kości. Obecnie Szymon jest uznawany za jednego z najlepszych riderów big air na świecie!

Nicholi Rogatkin, znany również jako "Bezdaszkin", to specjalista od najbardziej szalonych trików. Znany jest przede wszystkim z bardzo dynamicznego stylu jazdy. Do swoich przejazdów zawsze wrzuca mnóstwo efektownych bangerów. Zdecydowanie jeden z faworytów zawodów Red Bull Roof Ride.

Jeden z najmłodszych zawodników w stawce. Od kilku lat przebijał się do światowej czołówki awansując po kolejnych szczeblach rankingu FMB. Ma bardzo szeroki wachlarz trików. Do swoich przejazdów wrzuca mnóstwo technicznych sztuczek, jeżdżąc przy tym płynnie i stylowo.

Największe osiągnięcie: 5. miejsce Crankworx Les Gets

Thomas Genon znany jako Tommy G, to bez dwóch zdań jeden z najbardziej stylowych zawodników w stawce. Wiele osób uważa, że lata świetności ten zawodnik ma już za sobą, ale rider z Belgii, od początku sezonu, zaskakuje świetna formą. Najpierw zajął 8. miejsce w zawodach Crankwrox Innsbruck, a następnie jako pierwszy slopestyle’owiec w historii wziął udział w szalonej imprezie Red Bull Hardline.

Ulubiony trik wysokiego Niemca (190 cm wzrostu) to 360 whip do bara. Zawodnik pojawił się na arenie międzynarodowej w sezonie 2013 i od tamtego czasu nieustannie progresuje, zajmując coraz lepsze lokaty. W ubiegłym sezonie na zawodach Crankworx Innsbruck zaskoczył sędziów potrójnym whipem i skomplikowanymi kombinacjami. Jeśli wszystko pójdzie po jego myśli, może być bardzo niebezpieczny!

Największe osiągnięcie - 1. miejsce na FOX US Open Slopestyle (FMB Gold 2019)

Bardzo wszechstronny zawodnik, który dopiero przebija się do czołówki światowego slopestyle’u. Startował już w imprezach z serii Crankworx World Tour, ale przez brak doświadczenia i szczęścia, zaliczał proste błędy, które kończyły się upadkami. Obecnie na 15. miejscu w rankingu FMB.

