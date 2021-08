nagrali cztery pełne odcinki o zawodach Red Bull Roof Ride, szczegółowo omawiając każdy aspekt szalonej imprezy. Testy niezwykłego toru, luźna sesja treningowa z najlepszymi zawodnikami w ogródku Dawida, dobór sprzętu do skakania 15-metrowych hop i wreszcie, pierwsze wspólne podium na zawodach Pucharu Świata. Wszystkie odcinki w bardzo luźnym i wciągającym klimacie, który przypadnie do gustu każdemu amatorowi dwóch kółek. Dużo jazdy, sporo akcji, ciekawe wskazówki i porady - jest wszystko, czego rowerowa dusza zapragnie.

Tytuł odcinka mówi sam za siebie: "Najbardziej szalony tor do slopestyle'u". Cóż... Witamy w Polsce! Skupmy się jednak na samym odcinku i jego autorze. Sam Pilgrim zaliczył w tym roku bardzo udany powrót do rywalizacji w zawodach slopestyle MTB. Brytyjczyk znany jest z realizacji najdziwniejszych pomysłów, na jakie mogą wpaść rowerzyści. Na jego kanale znajdziecie mnóstwo odcinków, w których zawodnik testuje rowery zbudowane z ramy od łóżka, drewna i innych, "dość nietypowych" materiałów. Relacja z Red Bull Roof Ride, która pojawiła się na kanale Sama, to kompletny przewodnik po naszych zawodach. Rider precyzyjnie opisał każdą przeszkodę, zwrócił uwagę na wiele różnych czynników, wpływających na przebieg zawodów rowerowych i upchał w 17-minutowym filmie tak dużo rowerowego humoru, jak to tylko możliwe. Do obejrzenia!