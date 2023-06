Wszystko, co musisz wiedzieć o zawodach Red Bull Roof Ride

Między 30.06 a 1.07 Katowice ponownie staną się stolicą rowerowego freestyle’u. Podczas 2. edycji Red Bull Roof Ride, czołowi zawodnicy rankingu FBM (Freeride Mountain Bike) powalczą o punkty do klasyfikacji Pucharu Świata, rywalizując na torze poprowadzonym z dachu Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Poznaj szczegóły najbardziej spektakularnych rowerowych zawodów tego lata:

Red Bull Roof Ride to najbardziej niezwykłe zawody rowerowe, jakie kiedykolwiek zorganizowano w Polsce. 30 najlepszych zawodników z całego świata będzie rywalizować na nietypowym torze zbudowanym na dachach katowickich budynków. Impreza będzie miała rangę Pucharu Świata FMB World Tour, a “gospodarzami” wydarzenia, będą dwaj polscy zawodnicy -

Głównymi pomysłodawcami imprezy są właśnie bracia Godziek. Wizja wielkich zawodów rowerowych organizowanych w Polsce, pojawiła się już w sezonie 2019. W roku 2020 powstały bardziej konkretne plany i rozpoczęły się poszukiwania unikatowej lokalizacji. Ponieważ bracia Szymon i Dawid pochodzą ze Śląska, ekipa zdecydowała, że imprezę warto zorganizować “u siebie w ogródku”. Jednym z najbardziej charakterystycznych budynków Katowic jest oczywiście Spodek i to właśnie on stanowił naturalny punkt zaczepienia.

