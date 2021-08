Bracia Godziek ze złotym i brązowym medalem Red Bull Roof Ride!

W trakcie sobotnich zawodów Max Fredriksson wykonał tylko jeden przejazd. Zawodnik ze Szwecji potrzebował tylko 7 skoków, by wbić się na podium i w towarzystwie braci Godziek, zakończyć imprezę w najlepszej trójce. Ale nic w tym dziwnego, bo pierwsza próba Friedrikssona składała się z samych najbardziej szalonych kombinacji. Podwójny tailwhip na pierwszym step-upie, truckdriver z wielkiego dropa, flip whip na gigantycznej freeride’owej skoczni, flip double barspin do nohandera na drugim kickerze i 360 x-up barspin do unterndowna na ostatniej hopie.

W trakcie sobotnich zawodów Max Fredriksson wykonał tylko jeden przejazd. Zawodnik ze Szwecji potrzebował tylko 7 skoków, by wbić się na podium i w towarzystwie braci Godziek, zakończyć imprezę w najlepszej trójce. Ale nic w tym dziwnego, bo pierwsza próba Friedrikssona składała się z samych najbardziej szalonych kombinacji. Podwójny tailwhip na pierwszym step-upie, truckdriver z wielkiego dropa, flip whip na gigantycznej freeride’owej skoczni, flip double barspin do nohandera na drugim kickerze i 360 x-up barspin do unterndowna na ostatniej hopie.

W trakcie sobotnich zawodów Max Fredriksson wykonał tylko jeden przejazd. Zawodnik ze Szwecji potrzebował tylko 7 skoków, by wbić się na podium i w towarzystwie braci Godziek, zakończyć imprezę w najlepszej trójce. Ale nic w tym dziwnego, bo pierwsza próba Friedrikssona składała się z samych najbardziej szalonych kombinacji. Podwójny tailwhip na pierwszym step-upie, truckdriver z wielkiego dropa, flip whip na gigantycznej freeride’owej skoczni, flip double barspin do nohandera na drugim kickerze i 360 x-up barspin do unterndowna na ostatniej hopie.

Te triki to czyste szaleństwo. Kilka lat temu triki takie jak 360, unturndown i nohander mogły zapewnić zwycięstwo na freestyle’owym konteście, a szwedzki zawodnik, potrafił połączyć te trzy sztuczki w jedną. Do kosmicznych „bangerów” dołożył jeszcze słynną szwedzką płynność i chirurgiczną precyzję. Po odjechaniu takiego przejazdu w pierwszej próbie, Max odpuścił dwa kolejne i do końca zawodów obserwował rozwój wydarzeń. Nic w tym dziwnego. Do takiego przejazdu naprawdę trudno cokolwiek „dołożyć”!

Te triki to czyste szaleństwo. Kilka lat temu triki takie jak 360, unturndown i nohander mogły zapewnić zwycięstwo na freestyle’owym konteście, a szwedzki zawodnik, potrafił połączyć te trzy sztuczki w jedną. Do kosmicznych „bangerów” dołożył jeszcze słynną szwedzką płynność i chirurgiczną precyzję. Po odjechaniu takiego przejazdu w pierwszej próbie, Max odpuścił dwa kolejne i do końca zawodów obserwował rozwój wydarzeń. Nic w tym dziwnego. Do takiego przejazdu naprawdę trudno cokolwiek „dołożyć”!

Te triki to czyste szaleństwo. Kilka lat temu triki takie jak 360, unturndown i nohander mogły zapewnić zwycięstwo na freestyle’owym konteście, a szwedzki zawodnik, potrafił połączyć te trzy sztuczki w jedną. Do kosmicznych „bangerów” dołożył jeszcze słynną szwedzką płynność i chirurgiczną precyzję. Po odjechaniu takiego przejazdu w pierwszej próbie, Max odpuścił dwa kolejne i do końca zawodów obserwował rozwój wydarzeń. Nic w tym dziwnego. Do takiego przejazdu naprawdę trudno cokolwiek „dołożyć”!

„Ostatecznie nie udało mi się wszystkiego wcisnąć. Po treningach byłem zadowolony, ale w przejazdach finałowych stres wpłynął na to, że jechałem trochę dziko. Przy pierwszej próbie niektóre rzeczy delikatnie mi się pomieszały, przez co nie wrzuciłem wszystkiego” – powiedział po zawodach Szymon. „W drugim przejeździe miałem wywrotkę na ostatniej hopie. Ostatecznie cieszę się, że trzeci przejazd z double flipem wszedł tak, jak zaplanowałem i mogłem pokazać publiczności, że nie tylko Griffin Paulson potrafi wykonać tę sztuczkę! – zaśmiał się na Szymon.

„Ostatecznie nie udało mi się wszystkiego wcisnąć. Po treningach byłem zadowolony, ale w przejazdach finałowych stres wpłynął na to, że jechałem trochę dziko. Przy pierwszej próbie niektóre rzeczy delikatnie mi się pomieszały, przez co nie wrzuciłem wszystkiego” – powiedział po zawodach Szymon. „W drugim przejeździe miałem wywrotkę na ostatniej hopie. Ostatecznie cieszę się, że trzeci przejazd z double flipem wszedł tak, jak zaplanowałem i mogłem pokazać publiczności, że nie tylko Griffin Paulson potrafi wykonać tę sztuczkę! – zaśmiał się na Szymon.

„Ostatecznie nie udało mi się wszystkiego wcisnąć. Po treningach byłem zadowolony, ale w przejazdach finałowych stres wpłynął na to, że jechałem trochę dziko. Przy pierwszej próbie niektóre rzeczy delikatnie mi się pomieszały, przez co nie wrzuciłem wszystkiego” – powiedział po zawodach Szymon. „W drugim przejeździe miałem wywrotkę na ostatniej hopie. Ostatecznie cieszę się, że trzeci przejazd z double flipem wszedł tak, jak zaplanowałem i mogłem pokazać publiczności, że nie tylko Griffin Paulson potrafi wykonać tę sztuczkę! – zaśmiał się na Szymon.

„Od kilku lat marzyłem o tym, żeby startować razem z Dawidem, bo jak przez kontuzję kolana wypadłem ze slopestyle’u, to on wskoczył i był na podium na każdych zawodach. To chyba było nie tylko moje marzenie, żeby razem stanąć na podium w Pucharze Świata.” – zakończył starszy z braci.

„Od kilku lat marzyłem o tym, żeby startować razem z Dawidem, bo jak przez kontuzję kolana wypadłem ze slopestyle’u, to on wskoczył i był na podium na każdych zawodach. To chyba było nie tylko moje marzenie, żeby razem stanąć na podium w Pucharze Świata.” – zakończył starszy z braci.

„Od kilku lat marzyłem o tym, żeby startować razem z Dawidem, bo jak przez kontuzję kolana wypadłem ze slopestyle’u, to on wskoczył i był na podium na każdych zawodach. To chyba było nie tylko moje marzenie, żeby razem stanąć na podium w Pucharze Świata.” – zakończył starszy z braci.