Red Bull Roof Ride: Najpierw namieszał wiatr, a potem Paulson

Na drugim miejscu wylądował

, który pokazał w przejeździe sporo technicznych kombinacji - flipwhipa, flipa double barspina, 360 barspina i idealnie wylądowanego truckdrivera (360 barspin) z gigantycznego dropa. W górnej sekcji pojawił się jeszcze footplant i cork 720, a na zakończenie przejazdu Szaman odpalił efektownego miniflipa na małym quarterze. Sztuczki zrobiły olbrzymie wrażenie zarówno na sędziach, jak i na kibicach, a sam „Szaman” po przejeździe podkreślał, że był to tylko jego „safe run”. Jeśli tak wygląda ta „bezpieczniejsza” próba, to co starszy z braci Godziek zaprezentuje w jutrzejszych finałach?!