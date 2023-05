Daniel Zawistowski zgarnia drugą dziką kartę na Red Bull Roof Ride Rookies!

No jak to kim? Przecież na pewno kojarzycie go ze startu w pierwszej edycji zawodów

Co? Pytacie czy “Denzel” ma na to papiery? A myślicie, że dziką kartę na pierwszą edycję zawodów znalazł w płatkach śniadaniowych? Chociaż ostatecznie sam przejazd w kwalifikacjach nie poszedł do końca po jego myśli, to katowanie trików na ponad 10-metrowych hopach jest czymś, za co należy się bezwzględny szacunek. Kwalifikacja uprawniająca do startu w na małej linii, nie przekreśla jego szansy na start w zawodach FMB. Na ostateczną decyzję komisji sędziowskiej trzeba jeszcze będzie poczekać, ale podwójny truckdriver i 360 double tailwhip, które pojawiły się w przejeździe kwalifikacyjnym Daniela na pewno zostaną zauważone!