Red Bull Roof Ride Rookies - zgłoś się na zawody już dzisiaj!

Zawody Red Bull Roof Ride Rookies będą odbywać się na trasie składającej się z napędowej rampy startowej i dwóch drewnianych kickerów. Obie skocznie będą miały mniej więcej 4 / 5 metrów przelotu i lądowanie zbudowane ze sklejki. “Lepiej byłoby na ziemię”. Co? Przyszedł Pan Maruda? Niszczyciel dobrej zabawy, pogromca dziecięcych uśmiechów? Sklejka jest jedynym materiałem nadającym się do budowy toru w środku miasta. Co więcej, po zawodach, które odbyły się 2 lata temu, jesteśmy przekonani, że wcale nie jest taka straszne jak się wszystkim wydaje.

Jak wspomnieliśmy na samym początku tekstu Red Bull Roof Ride Rookies Contest to nie do końca zawody dla amatorów. Żeby polecieć takie skocznie i wykonać na nich triki, trzeba mieć naprawdę konkretne umiejętności. ALE! Ponieważ od lat obserwujemy lokalną scenę rowerową, jesteśmy przekonani, że w zawodach wystartuje konkretna ekipa młodych zawodników, którzy od lat progresowali i odblokowywali nowe sztuczki w oczekiwaniu na profesjonalne zawody freestyle’owe.

