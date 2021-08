Jest co najmniej kilka powodów, dla których nie możesz przegapić zawodów

Szymon Godziek: Bo to pierwsza taka impreza w Polsce. Nigdy wcześniej nie odbyły się u nas zawody na takim poziomie. No i do tego wszystkiego te ogromne przeszkody. Dobrze wyglądają na zdjęciach, ale na żywo robią niesamowite wrażenie.