Moim zdaniem step up po dużej hopie freeridowej. To przedostatnia przeszkoda na torze. Najtrudniejsza jest dlatego, że wybicie jest bardzo pionowe. Hopa ma kąt 65 stopni na wyjściu. Jest to prawdziwa wyrzutnia i utrzymanie pełnej kontroli przez cały lot, będzie prawdziwą sztuką. Jednocześnie hopa daje największy "hangtime". Mówiąc mniej rowerowo - na tej przeszkodzie, zawodnicy spędzą najwięcej czasu w powietrzu. To właśnie tu posypią się najbardziej efektowne sztuczki.