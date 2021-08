Dawid i Szymon Godziek podsumowują Red Bull Roof Ride: To było piękne!

Maciej Świerz: Cześć chłopaki! Emocje trochę już opadły, więc powiedzcie co czujecie po zawodach?

Szymon Godziek: Jestem bardzo zadowolony. Bardzo mi zależało, żeby wszystko dobrze wyszło i żeby zawodnicy byli zadowoleni. Myślę, że się udało. Pierwsze treningi trochę popsuła nam pogoda, ale na szczęście na kwalifikacje wiatr zaczął odpuszczać, a finały przeprowadziliśmy w idealnej pogodzie. Wszystko wyszło świetnie. Było super!

Dawid : Ja też czuję, że to były świetne zawody. Na koniec mieliśmy jeszcze happy end, więc chyba nie możemy na nic narzekać!

Chyba sprawdziliście się w roli gospodarzy. Jak myślicie, co zawodnicy będą wspominać najmilej:

Szymon : Drugą hopę. (śmiech)

Dawid : Nie no drugą hopę to może nie, ale z całą pewnością będą miło wspominać organizację zawodów, hotel, jedzonko - wszystko. Tak dobrze jak u nas to chyba nawet na Crankworxach nie jest.

Szymon: Myślę, że nasze zawody były zorganizowane lepiej niż Crankworxy.

Czyli jedyne problemy jakie się pojawiły wynikały z rozmiaru przeszkód zbudowanych na torze?

Dawid: Chyba tak. Mi osobiście najwięcej problemów sprawiła druga hopa po dużym dropie. Była bardzo pionowa i chciałem na niej szarpnąć tailwhipy, ale ostatecznie bardzo szybko mnie “wyjaśniła”. Zaraz przed finałami zaliczyłem tam konkretną glebę i musiałem ostatecznie odpuścić.

POV z trasy Red Bull Roof Ride: Szymon Godziek i Nicholi Rogatkin

To nie były “typowe zawody slopestyle’owe”. Jak układała się wam impreza dzień po dniu?

Szymon : Gdy we wtorek przetestowałem szaloną trasę pod Spodkiem, czułem się jakbym się przeniósł do zupełnie innego wymiaru. Byłem strasznie nakręcony i chciałem już tylko jechać swój finałowy przejazd. Nie wiem dlaczego tak było. Zazwyczaj nie stresuję się tak mocno, ale w wypadku Roof Ride byłem naprawdę mocno spięty. Wiedziałem, że robienie sztuczek na tej trasie będzie czystym szaleństwem, a same zawody będą mega hardkorowe.

Dawid : Zawody nie były łatwe, bo w treningach mocno przeszkadzał nam wiatr, a dodatkowo tor sam w sobie był bardzo wymagający. Muszę przyznać, że od początku mocno się stresowałem i bardzo topornie szło mi robienie progresu. Dopiero w dniu finałów trochę się odblokowałem i zaczęło mi się lepiej jeździć. Zazwyczaj mam tak, że gdy zbliża się najważniejsza część zawodów, zaczynam łapać buzację i nakręcam się do jazdy. Wracając jeszcze do samego toru, to muszę przyznać, że dawno nie widziałem, żeby zawodnicy tak długo przełamywali się do skakania przeszkód.

Przeszkody, wiatr, nietypowy tor - co było dla was najtrudniejsze i dlaczego?

Szymon : Dla mnie najtrudniejsze były momenty gdy chcieliśmy trenować i wjeżdżać się w trasę, a wiatr nam mocno przeszkadzał. Na dachu MCK podmuchy były tak mocno odczuwalne, że instynkt samozachowawczy podpowiadał, że trzeba odpuścić. To ciężka sprawa. Riderzy są nakręceni, chcą przygotowywać się do finałów, łapią buzację i ostatecznie muszą odpuścić. Takie rzeczy mocno odbijają się na psychice i nastawieniu do startu.

Dawid : To prawda. No i jeszcze sam dzień finałów. Rano były też kwalifikacje, a awans do głównych zawodów wcale nie był taki oczywisty. Musiałem zrobić wszystko, żeby wskoczyć do najlepszej 12-tki, a gdy w końcu się udało, zacząłem się stresować tym co jeszcze przede mną. Bardzo dużo się działo, wszystko na olbrzymiej presji - taki dzień to dla mnie nie lada wyzwanie.

Dawid Godziek - Zwycięski przejazd na zawodach Red Bull Roof Ride

Ostatecznie się udało i obaj stanęliście na podium. Spodziewaliście się tego?

Szymon : Co do wyników, to od początku czułem, że jestem w świetnej formie i postanowiłem, że w zawodach będę walczył o złoto. Dałem z siebie wszystko i niestety trochę zabrakło. Dawid mocno nas wyjaśnił swoimi szalonymi rotacjami, ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolony, że mogłem stanąć na podium razem z bratem. Taki sukces jeszcze bardziej motywuje mnie do dalszej pracy.

Dawid : U mnie było trochę odwrotnie, bo w ogóle nie spodziewałem się takiego wyniku. W treningach szło mi bardzo średnio, więc nie robiłem sobie nadziei. Gdy ostatecznie wykonałem swój najlepszy przejazd, byłem zaskoczony tym jak dobrze został oceniony.

Największą przyjemność w całej imprezie sprawiła mi lokalna publiczność. Rodzice i rodzina, która była na miejscu - no i to, że zawody odbywały się u nas na “ośce”. Dawid Godziek

Co miało największe znaczenie? Trening, psychika? A może coś jeszcze innego?

Dawid : I jedno i drugie jest bardzo ważne. Do tego wszystkiego musi dojść jeszcze sprawny sprzęt. Gdy wszystko złoży się w całość, można robić swój przejazd. Gdy któryś z elementów nie funkcjonuje tak jak powinien, nie ma mowy o dobrym wyniku.

Czy gdybyście mieli więcej treningów wasze przejazdy wyglądałyby inaczej?

Szymon : Pewnie tak. Ostatecznie trochę mało tego było. Z dnia na dzień było widać, że riderzy coraz pewniej czują się na tych ogromnych przeszkodach i gdybyśmy mieli dodatkowe 24 godziny na przećwiczenie naszych sztuczek, to pewnie coś bym do swojego przejazdu dorzucił. Teraz po zawodach, ze spokojną głową widzę, że mogłem rozegrać swój przejazd nieco inaczej. Niezależnie od tego jestem naprawdę bardzo zadowolony.

Dawid : Ja też chętnie bym coś jeszcze potrenował. Nie udało mi się rozkminić tej drugiej hopy, a gdybym miał więcej czasu, pewnie coś bym wykombinował.

Gdy dotarło do mnie, że Dawid wygrał zawody i stanę razem z nim na podium, poczułem się niesamowicie. Szymon Godziek

Byliście gospodarzami zawodów Red Bull Roof Ride i przez kilka dni gościliście najlepszych zawodników z całego świata. Co sprawiło wam największą przyjemność?

Dawid : Największą przyjemność w całej imprezie sprawiła mi lokalna publiczność. Rodzice i rodzina, która była na miejscu - no i to, że zawody odbywały się u nas na “ośce”. Przeważnie jeździmy dla ludzi, których nie znamy, dla kamer i fanów przed telewizorem. Tutaj było zupełnie inaczej - to było naprawdę piękne!

Szymon: Dla mnie najpiękniejszy był moment gdy byliśmy już po zawodach. Zrozumiałem, że już po wszystkim, a cały stres w końcu zniknął. Poczułem się strasznie szczęśliwy. Gdy dotarło do mnie, że Dawid wygrał zawody i stanę razem z nim na podium, poczułem się niesamowicie. Wiadomo, sam chciałem wygrać zawody, ale zwycięstwo Dawida cieszy mnie chyba jakbym sam stał na najwyższym stopniu podium. Złoto zostaje przecież w rodzinie.

To zostaje mi już tylko ostatnie pytanie: Kiedy robimy kolejne zawody?

Dawid : Mamy nadzieję, że za rok lub dwa uda nam się zorganizować kolejną imprezę. No i co. Jest pięknie, chłopaki robią robotę, dobry przekaz leci… (śmiech)