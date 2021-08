5 przejazdów z miejskich imprez rowerowych, które warto obejrzeć

Kilka kombinacji z frontflipami, podwójne whipy i ... Pierwsza w historii freestyle MTB 1440 odjechana na zawodach! Nie przecieraj oczu ze zdumienia - to naprawdę się wydarzyło. I to już dobre cztery lata temu! Na ostatniej, wielkiej skoczni zbudowanej w Norymberdze, Amerykanin Nicholi Rogatkin wykonał w powietrzu cztery obroty wokół własnej osi. Nikt wcześniej nawet nie próbował marzyć o odjechaniu tego triku, a szalony "Bezdaszkin", jak gdyby nigdy nic, odpalił go w trakcie finałów największej imprezy sezonu.