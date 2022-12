10 inspirujących przygód rowerowych, które nakręcą cię do jazdy

Rower to prawdopodobnie najbardziej uniwersalny środek transportu, który znany ludziom na całym świecie. Niektórzy używają go do przemieszczania się z punktu A do punktu B, a inni (w tym my) widzą w nim sens życia i sposób na wyrażenie siebie. W serii "Rowerem przez świat" pokazujemy jak zróżnicowana może być miłość do dwóch kółek i jak wiele niezwykłych pomysłów udało się zrealizować dzięki tym prostym, ale niezwykłym maszynom.

Poniżej znajdziesz 10 najbardziej inspirujących, rowerowych historii z całego świata:

01 Danny MacAskill – Edynburg, Szkocja

6 min Wee day out Danny pochodzi z Edynburga i to właśnie w jego okolicy spędził na rowerze najwięcej czasu. Poza niesamowitym balansem, zawodnik upchnął do filmu sporo świetnego, rowerowego humoru!

Jeśli mielibyśmy wskazać jednego zawodnika, który jazdę na rowerze sprowadził na zupełnie inny poziom, to zdecydowanie wybralibyśmy właśnie Danny'ego MacAskilla . Ekspert od rowerowego trialu przeniósł swoje akrobatyczne umiejętności na inne (większe) rowery, a sztuczne, przygotowane wcześniej tory zamienił na zwykłe trasy i naturalne (ale delikatnie podrasowane) przeszkody.

Zawodnik pochodzi z Edynburga i to właśnie w jego okolicy spędził na rowerze najwięcej czasu. To jego naturalne środowisko, w którym czuje się jak ryba w wodzie. Poza niesamowitym balansem, Danny jak zwykle upchnął do filmu sporo świetnego, rowerowego humoru. Ale koniec "spoilerowania". Klikaj play i sam się przekonaj!

02 Brook Macdonald – Motueka, Nowa Zelandia

15 min Jak zbudować "idealną trasę zjazdową" - kulisy Zobacz jak wyglądała budowa niezwykłej trasy Brooka Macdonalnda i poznaj kulisy szalonego projektu "Dream Track"

Brook Macdonalnd to nie człowiek. To maszyna! Gdy zaledwie rok po fatalnym upadku i złamaniu kręgosłupa wrócił na rower, wiele osób twierdziło, że już nigdy nie będzie jeździł na poziomie, na którym był przed kontuzją. Na całe szczęście Nowozelandczyk nigdy nie przejmował się komentarzami tak zwanych "ekspertów". Negatywne komentarze zapewniały mu jedynie dodatkową dawkę motywacji, którą świetnie wykorzystywał w trakcie treningu i podczas realizacji kolejnych szalonych pomysłów.

A propos szalonych pomysłów... Gdy rok po fatalnym upadku Macdoland wrócił do pełni sił, postanowił, że wykręcanie dobrych wyników w zawodach Pucharu Świata to zdecydowanie za mało. Potrzebował trasy, która będzie dla niego prawdziwym wyzwaniem. Na której wykaże się swoimi niepowtarzalnymi umiejętnościami i pokaże styl, którego bardzo brakuje pozostałym zawodnikom. Z pomocą nadszedł jeden z najlepszych budowniczych tras rowerowych na świecie - Remy Morton. Chłopaki zabrali się do roboty i po kilku tygodniach przygotowań zaczęli trenować na długiej na 1,8 kilometra trasie pełnej olbrzymich skoczni, technicznych sekcji i nietypowych przeszkód.

03 Khothalang Leuta – Roma, Lesotho

6 min Najszybsza dziewczyna w wiosce Khothalang Leuta odkrywa pasję do jazdy na rowerze na nowo zbudowanym pump tracku w Romie.

Kto wie gdzie jest Lesotho? Tak, tak, my też akurat nie byliśmy na tej lekcji geografii, więc nie musisz się tłumaczyć. W telegraficznym skrócie, jest to niewielkie państwo otoczone przez Republikę Południowej Afryki (Lesotho jest enklawą). Wracając jednak do naszego głównego wątku... Jakiś czas temu, w jednej z lokalnych wiosek o nazwie Roma zbudowano pump track, który miał zainspirować dzieciaki do jazdy na rowerach. Jak to często bywa, po pierwszych miesiącach ekscytacja opadła, a na torze została garstka najbardziej wytrwałych zawodników i zawodniczek.

Khothalang Leuta to dziewczynka, która najlepiej radziła sobie na torze. Już po pierwszych treningach zaczęła mocno odjeżdżać starszym i silniejszym chłopcom z wioski i po pewnym czasie została "mentorką" dla wszystkich dzieciaków, które zaczęły pojawiać się na "pumpie". Chyba nie spodziewała się wtedy, że po kilku latach spędzonych na torze, wyląduje w Lizbonie i będzie reprezentować swój kraj na Mistrzostwach Świata w Pump Tracku.

04 Payson McElveen – z Akureyri do Vic, Islandia

13 min Rowerem przez Islandię z Payson McElveen W roku 2021. McElveen podjął próbę przejechania całej Islandii, od Akureyri do Vic, pokonując 413 km (257 mil) najbardziej wyboistych dróg na ziemi.

Pogoń za przygodami zaprowadziła Paysona McElveena w wiele niezwykłych miejsc. Kolarz zjeździł już na rowerze prawie całą kulę ziemską podejmując najbardziej szalone wyzwania i testując swoje rowerowe umiejętności. W roku 2021. McElveen podjął próbę przejechania całej Islandii, od Akureyri do Vic, pokonując 413 km (257 mil) najbardziej wyboistych dróg na ziemi. Przejazd potrwał 19 godzin i 45 minut i jest najszybszym znanym przypadkiem "przejechania całej Islandii na rowerze". Warto zaznaczyć, że próba odbywała się w mroźnych i deszczowych warunkach, często na bardzo nierównych drogach, które zupełnie nie nadawały się do szybkiej i bezpiecznej jazdy.

05 Thomas Genon – Liège, Belgium

15 min Thomas Genon i rowerowy freeride w kopalni Freerider Thomas Genon buduje freeride'ową linię w kopalni, w której pracowali jego przodkowie!

W trakcie tego projektu Thomas Genon mocno wkopał się w korzenie rodzinnego drzewa genealogicznego. Film został zrealizowany w starej i opuszczonej kopalni, która znajduje się na obrzeżach Liège - miejscowości, w której wychował się zawodnik.

Lokalizacja nagrań była niezwykła z kilku powodów. Po pierwsze, niecodziennie oglądamy filmy rowerowe zrealizowane w kopalniach, a po drugie, jest to miejsce, w którym kilkadziesiąt lat wcześniej pracował pradziadek zawodnika. Po zrealizowaniu projektu Thomas mocno podkreślał, że cały pomysł miał dla niego bardzo duże znaczenie. To niezwykła pamiątka, która zostanie z rodziną Genon'ów na lata!

06 Courage Adams – Johannesburg, RPA

5 min Courage Adams BMX'owy geniusz Courage Adams zamienia ulice Johannesburga w rowerowy plac zabaw. Płynna jazda, stylowe triki, techniczne kombinacje - czy można chcieć więcej?

Courage Adams urodził się w Benin w Nigerii. Zawodnik spędził prawie całe swoje życie w Hiszpanii, ale w roku 2019 powrócił do korzeni, by wspólnie z lokalną społecznością rowerową nagrać film "Encouraged".

Jakiś czas później zawodnik znów ruszył do Afryki, ale tym razem za cel obrał Johannesburg w RPA. Spotkanie z miejscowymi riderami zaowocowało kilkoma szalonymi sesjami na miejskich przeszkodach oraz mini-parkach. Lokalni przewodnicy poprowadzili Adamsa przez betonową dżunglę i zaprosili zawodnika na swoje tajne spoty w tętniącym życiem Soweto.

07 Remy Morton – Gold Coast, Australia

17 min Remy Morton i epicka trasa zbudowana w 7 dni 7 dni na zbudowanie epickiej trasy. Niemożliwe? Nie dla Remy'ego Mortona!

Są na świecie ludzie, którzy nie lubią rozmieniać się na drobne. Jak coś już robią, to robią to porządnie i jeśli to tylko możliwe, działają zawsze na wielką skalę. Jedną z takich osób jest rider z Nowej Zelandii - Remy Morton. Zawodnik znany jest z tego, że świetnie radzi sobie na każdym rowerze, od BMX'a przez dirtówkę, do dużego roweru freeride'owego. Lata olbrzymie hopy z idealnym stylem i świetnie radzi sobie z nawet najbardziej przerażającymi przeszkodami.

Gdy nie jeździ na rowerze, można go spotkać na trasach w nowozelandzkich bikeparkach. Remy jest jednym z najlepszych i najbardziej kreatywnych budowniczych wszech czasów, a w sezonie 2021 podjął się zupełnie nowego wyzwania. Rider dostał 7 dni i 7 tysięcy dolarów na wybudowanie od podstaw zupełnie nowej linii, która miała posiadać idealne flow i nadawać się do nagrania kozackich ujęć. Co z tego wyszło? Zobacz w playerze powyżej!

08 Rebecca Rusch – Kilimandżaro, Tanzania

7 min Rebecca Rush kontra Kilimandżaro Zawodniczka wytrzymałościowa Rebecca Rusch i łowca przygód Patrick Sweeney zdobywają Kilimanjaro na rowerach.

Rebecca Rusch to amerykańska lekkoatletka ultra-wytrzymałościowa, pisarka i strażaczka na pół etatu. Zawodniczka zyskała reputację jednej z najtwardszych kobiet na świecie, a jej przydomek „Królowej Bólu” zdecydowanie nie wziął się znikąd. Rebecca brała udział w najtrudniejszych wyścigach na świecie, takich jak 350-milowy Iditarod Trail Invitational, a gdy akurat miała "wolne", realizowała swoje szalone, wytrzymałościowe pomysły w najróżniejszych częściach globu.

Jedną z takich przygód była wyprawa na Kilimandżaro w Tanzanii. Rusch chciała wjechać na najwyższy szczyt Afryki na rowerze wraz z poszukiwaczem przygód Patrickiem Sweeneyem, ale dwójka sportowych partnerów musiała zmierzyć się z całą masą niewiadomych. Bardzo wymagający szlak, wysokość i sposób zdobycia góry. Ostatecznie łowcy przygód zdobyli szczyt i stanęli na wysokości 5 895 metrów nad poziomem morza. Zjazd w dół, był już czystą przyjemnością!

09 Tom Oehler – Dolomites, Italy

9 min Tom Oehler kontra Dolomity Najlepszy rowerowy technik, kontra najtrudniejsze na świecie szlaki - zobacz nowy film z Tomem Oehlerem.

Tom Oehler to rowerowy podróżnik, który za swoje cele obiera najbardziej ekstremalne szlaki, górskie na świecie. Zawodnik posiada niezwykłe umiejętności, które umożliwiają mu pokonanie ścieżek, znajdujących się poza zasięgiem zwykłych śmiertelników. W projekcie "Tom Oehler kontra Dolomity" Austriak zdecydował się zaatakować najwyższe włoskie szczyty, manewrując między przepaściami na wąskich na kilkadziesiąt centymetrów szlakach. Balans, spokój oraz zaufanie do samego siebie to cechy, których nie zdobywa się z dnia na dzień...

10 Rim Nakamura – Nikko, Japonia

12 min BMX'owy raj w opuszczonej wiosce W mieście Nikko w środkowej Japonii od lat "straszy" stary park rozrywki o nazwie Western Village. W tej scenerii Rim Nakamura, prezentuje swoje umiejętności wykonując mnóstwo technicznych sztuczek.

Opuszczone lokalizacje to idealne miejsce do nagrywania rowerowych filmów, ponieważ ograniczenia związane z budową i wykorzystaniem przeszkód praktycznie nie istnieją. W mieście Nikko w środkowej Japonii od lat "straszy" stary park rozrywki o nazwie Western Village. Chociaż w lunaparku od dawna nie pojawił się żaden turysta, większość tematycznych budynków zachowała swój niezwykły wygląd i charakter. To właśnie w tej scenerii japońska gwiazda BMX, Rim Nakamura , prezentuje swoje umiejętności wykonując mnóstwo technicznych sztuczek i naprawdę grubych bangerów. Klimat 10/10!