Juniorki i juniorzy już walczą o Siatkarskie Skrzydła!

Znacznie mniej emocji było w drugim meczu grupy A. Chemik Bydgoszcz od początku do końca spotkania prezentował się dużo lepiej od Gwardii Wrocław Academy, co zaowocowało pewnym zwycięstwem bez straty seta. Nagroda MVP trafiła do Marcina Franza, który nie tylko dobrze atakował, ale również świetnie przyjmował piłkę przez całe spotkanie.