Red Bull Siatkarskie Skrzydła rozdane! Chemik i Energetyk mistrzami Polski!

Red Bull Siatkarskie Skrzydła to wyjątkowy program, w którym udział biorą najlepsi młodzi siatkarze i siatkarski, którzy wyłaniani się podczas turniejów finałowych o mistrzostwo Polski juniorek i juniorów. Wyróżnieni sportowcy mogą liczyć na opiekę psychomotoryczną i specjalistyczne badania, które jeszcze bardziej pozwolą im rozwinąć swoją sportową karierę. Nic więc dziwnego, że podczas zawodów zawodniczki i zawodnicy walczyli nie tylko o medale drużynowe, ale również nagrody indywidualne. Ale po kolei...

Mecz juniorów o 3. miejsce:

W poniedziałek w Krakowie o brąz walczyli siatkarze ECO Team AZS Stoelzle Częstochowa oraz Trefl Gdańsk. Trzeba przyznać, że to zespół z Trójmiasta lepiej poradził sobie psychicznie z niedzielną przegraną w półfinale i ambitniej podszedł do “małego finału”. Trefl dominował na boisku, świetnie zagrywał i blokował, co przełożyło się na dość szybką wygraną 3:0. Najlepszym zawodnikiem spotkania został Jakub Olszewski (11 punktów).

ECO Team AZS Stoelzle Częstochowa - Trefl Gdańsk 0:3 (22:25, 16:25, 20:25)

Red Bull Siatkarskie Skrzydła © Marek Żyńczak

Finał juniorów:

W finale zaś mierzyły się zdecydowanie dwie najlepsze drużyny całego turnieju: Jastrzębski Węgiel i Chemik Bydgoszcz. W pierwszym secie lepsi okazali się Ślązacy, którzy konsekwentnie budowali przewagę świetną zagrywką (doskonały Kajetan Kubicki) i wygrali 25:18. W drugiej partii Chemik uruchomił swojego lidera, czyli Dawida Dulskiego. Choć walki nie brakowało do końca, to bydgoszczanie doprowadzili do remisu.

Co ciekawe, to Chemik dominował w dalszej części meczu. Trzeciego seta również wygrał do 19, a w czwartym wręcz zdemolował rywali. Trzeba tu odnotować świetną postawę Dulskiego, który znacznie pomógł w odniesieniu zwycięstwa 25:14, a w całym meczu 3:1. To on został MVP spotkania, a mistrzem Polski juniorów jest… Chemik!

BKS Chemik Bydgoszcz - Jastrzębski Węgiel 3:1 (18:25, 25:19, 25:19, 25:14)

Końcowa klasyfikacja mistrzostw Polski juniorów:

BKS Chemik Bydgoszcz Jastrzębski Węgiel Trefl Gdańsk ECO Team AZS Stoelzle Częstochowa KS Metro Warszawa Gwardia Wrocław Academy AKS V LO Rzeszów UMKS MOS Wola Warszawa

Podsumowanie 5. dnia MPJ w siatkówce © Red Bull Polska

Mecz juniorek o 3. miejsce:

To było pewne, że w Olecku poniedziałkowych meczach o medale zobaczymy siatkówkę na najwyższym poziomie. Kibice, którzy mogli śledzić spotkanie o brąz pomiędzy UKS Atena Warszawa i GKS Wieżyca 2011 Stężyca nie zawiedli się. Choć to drugi z zespołów dość łatwo wygrał pierwszego seta, to w kolejnych dwóch mieliśmy zażartą walkę. I tak od stanu 1:1 (26:24 dla Ateny), kolejnego seta wygrały siatkarki ze Stężycy (25:23). Stołeczne zawodniczki znów wzięły się w garść, prowadziły od początku czwartej partii i doprowadziły do tie-breaka (25:19). W ostatecznej partii więcej konsekwencji zachował GKS, który wygrał na przewagi 16:14 i zdobył brązowy medal mistrzostw Polski juniorek! A jeszcze większe powody do zadowolenia miała Katarzyna Partyka, która została wybrana MVP meczu.

UKS Atena Warszawa - GKS Wieżyca 2011 Stężyca 2:3 (15:25, 26:24: 23:25, 25:19, 14:16)

Red Bull Siatkarskie Skrzydła 2021 © Piotr Sumara

Finał juniorek:

Dużą niespodzianką zakończył się mecz finałowy mistrzostw Polski juniorek. Wielu kibiców i ekspertów stawiało na Energę MKS SMS Kalisz, która ma w swoim zespole sporo doświadczonych jak na swój wiek zawodniczek. Tymczasem w najważniejszym meczu turnieju to Enea Energetyk Poznań wiodła prym. Niespodziewanie wygrała w pięknym stylu bez straty seta i to na szyjach siatkarek ze stolicy Wielkopolski zawisły złote medale! MVP spotkania została Martyna Borowczak. Wybór nie mógł być inny - zawodniczka Enei Energetyk zdobyła aż 30 punktów przy świetnej skuteczności!

Energa MKS SMS Kalisz - Enea Energetyk Poznań 0:3 (22:25, 21:25, 10:25)

Końcowa klasyfikacja mistrzostw Polski juniorek:

Enea Energetyk Poznań Energa MKS SMS Kalisz GKS Wieżyca 2011 Stężyca UKS Atena Warszawa KS Pałac Bydgoszcz ŁKS Siatkówka Żeńska MKS Dąbrowa Górnicza BKS Stal Bielsko-Biała

Podsumowanie 5. dnia MPJ w siatkówce © Red Bull Polska

Laureaci programu Red Bull Siatkarskie Skrzydła 2021

Po zakończonych meczach poznaliśmy także tegorocznych laureatów programu Red Bull Siatkarskie Skrzydła. Wśród dziewcząt zostały nimi Martyna Borowczak (MVP turnieju, Enea Energetyk), Patrycja Łagida (najlepsza atakująca, Energa MKS SMS), Julia Orzoł (najlepsza przyjmująca, GKS Wieżyca 2011), Dominika Pierzchała (najlepsza blokująca, Energa MKS SMS), Daria Skomorowska (najlepsza libero, Enea Energetyk) i Julia Bińczycka (najlepsza rozgrywająca, Enea Energetyk)

Red Bull Siatkarskie Skrzydła: Laureatki 2021 © Piotr Sumara

W Krakowie natomiast wyróżnieni zostali Dawid Dulski (MVP turnieju, Chemik Bydgoszcz), Mateusz Borkowski (najlepszy atakujący, ECO Team AZS Stoelzle), Jordan Zaleszczyk (najlepszy środkowy, Trefl Gdańsk), Igor Gniecki (najlepszy rozgrywający, ECO Team AZS Stoelzle), Filip Jarosiński (najlepszy przyjmujący, Jastrzębski Węgiel) i Kuba Hawryluk (najlepszy libero, Jastrzębski Węgiel).

Red Bull Siatkarskie Skrzydła: Laureaci 2021 © Marek Żyńczak

Wszystkim laureatom gratulujemy i do zobaczenia na badaniach!

Magdalena Stysiak: Zawsze podążaj do celu!