Walka o Siatkarskie Skrzydła rozpoczęta! Dzieje się w Dębicy i Bartoszycach

Jako pierwsi we wtorek swój mecz zakończyli gracze Gwardii Wrocław Academy, którzy bez większych problemów pokonali UKS SMS Joker Piła 3:0. W meczu, który potrwał zaledwie nieco ponad godzinę wyróżnił się Tytus Nowik. Przyjmujący, który na co dzień gra też w seniorskim zespole wrocławskiej drużyny (a także mistrz świata U-19) zdobył 13 punktów przy 71-procentowej skuteczności i został nagrodzony statuetką MVP. Kto wie, to może właśnie on zostanie wyróżniony w naszym programie?