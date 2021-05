Drugi dzień walki o Red Bull Siatkarskie Skrzydła. Kto jest blisko?

Dawid Dulski - to nazwisko z pewnością kibice powinni zapamiętać po pierwszym piątkowym meczu w Krakowie. Atakujący, który ma już za sobą sporo występów w seniorskiej I lidze poprowadził do zwycięstwa zespół Chemika Bydgoszcz w meczu z Treflem Gdańsk . Spotkanie miało jednak bardzo ciekawy przebieg, ponieważ zespół z Pomorza dość pewnie wygrywał pierwszego i trzeciego seta. Bydgoszczanie charakter pokazali w końcówce czwartej partii i doprowadzili do tie-breaka. W piątym, decydującym secie, wspomniany Dulski utrzymywał świetną dyspozycję i nie tylko pomógł Chemikowi w zdobyciu cennych punktów, to na swoim koncie zapisał aż 34 “oczka” przy 66-procentowej skuteczności . Wybór MVP mógł być tylko jeden....

W drugim piątkowym meczu w Krakowie spotkały się zespoły, które w czwartek uległy swoim rywalom. Nic więc dziwnego, że obie były zdeterminowane, by zwyciężyć i zachować szanse na awans do najlepszej czwórki. Spotkanie pomiędzy AKS V LO Rzeszów i Gwardią Wrocław Academy było naprawdę wyrównane i zakończyło się tie-breakiem. Lepsi okazali się gracze z Dolnego Śląska, a MVP meczu uznano Tytusa Nowika . Wybór mógł być tylko jeden - atakujący zdobył aż 44 (!) punkty dla Gwardii!

Mistrzostwa Polski w siatkówce juniorów 2021 w Krakowie © Marek Żyńczak

Po pierwszym secie meczu pomiędzy MOS Wola Warszawa a Jastrzębskim Węglem pachniało niespodzianką, bowiem to stołeczny zespół wyszedł na prowadzenie. Jastrzębski Węgiel pokazał jednak, że do Krakowa przyjechał walczyć o najwyższe cele. Trzy kolejne partie padły łupem Ślązaków i to oni wygrali 3:1. Statuetkę MVP odebrał Marek Komorowski , zdobywca 20 punktów przy wysokiej, 65-procentowej skuteczności.

Na zakończenie piątkowych zmagań w Krakowie ECO Team AZS 2020 Stoelzle Częstochowa pewnie pokonał Metro Warszawa 3:0. Nagrodą MVP uhonorowany został Mateusz Borkowski , który przy 20 punktach zanotował 63-procentową skuteczność w ataku.

Emocji nie brakowało także w Olecku. Na początek piątkowych zmagań ŁKS Siatkówka Żeńska zmierzył się z Energą MKS SMS Kalisz , czyli jednym z kandydatów do zwycięstwa w całym turnieju. To właśnie druga z tych ekip, zgodnie z przewidywaniami, wygrała dwa pierwsze sety. Łodzianki pokazały jednak, że się nie poddadzą i doprowadziły do tie-breaka. Wyrównana piąta partia ostatecznie zakończyła się zwycięstwem ŁKS i to przy dużym udziale Oliwii Laszczyk , czyli MVP spotkania.

W drugim meczu turnieju na Mazurach GKS Wieżyca 2011 Stężyca zmierzyła się z MKS Dąbrowa Górnicza . Oba zespoły przegrały pierwsze spotkania, więc był to dla nich bardzo ważny mecz. Drużyna ze Stężycy ma wysokie cele (w minionym sezonie wywalczyła medal w turnieju finałowym) i potwierdziła to w spotkaniu z MKS. Bez większych problemów Wieżyca wygrała 3:0, a nagroda MVP trafiła do Julii Orzoł, która… w poprzednim roku została włączona w program Red Bull Siatkarskie Skrzydła!

Mistrzostwa Polski juniorek w siatkówce w Olecku 2021 © Piotr Sumara / PZPS

Przyszedł też czas na mecz zwycięzców czwartkowych zmagań, czyli zespoły Enei Energetyk Poznań i Pałacu Bydgoszcz . Mimo wszystko faworytem była pierwsza z drużyn, która ma chrapkę na medal w całym turnieju. I faktycznie, poznanianki oddały rywalkom tylko jednego seta, a do zwycięstwa Eneę Energetyka poprowadziła Martyna Borowczak , która, podobnie jak w czwartek, otrzymała nagrodę MVP. Czy to właśnie ona zostanie włączona w program Red Bull Siatkarskie Skrzydła ?

W Olecku piątkowe zmagania zakończył pojedynek BKS Stali Bielsko Biała i UKS Atena Warszawa . Zgodnie z przewidywaniami lepsze okazały się siatkarki ze stolicy, które pewnie zwyciężyły 3:0, a w każdym z setów oddały rywalkom po 15 punktów (MVP: Martyna Leoniak ). W sobotę zawodniczki Ateny czeka kluczowy bój z Pałacem Bydgoszcz. Jeśli wygrają, zapewnią sobie miejsce w najlepszej czwórce, która powalczy o medale.

Wyniki zespołów męskich:

Trefl Gdańsk - BKS Chemik Bydgoszcz 2:3 (25:16, 11:25, 25:17, 24:26, 12:15)

AKS V LO Rzeszów - Gwardia Wrocław Academy 2:3 (25:22, 28:30, 25:21, 21:25, 13:15)

UMKS MOS Wola Warszawa - Jastrzębski Węgiel 1:3 (25:23, 20:25, 19:25, 13:25)

KS Metro Warszawa - ECO Team AZS 2020 Stoelzle Częstochowa 0:3 (21:25, 16:25, 13:25)

Wyniki zespołów żeńskich:

ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź - Energa MKS SMS Kalisz 3:2 (18:25, 17:25, 26:24, 25:22, 17:15)

GKS Wieżyca 2011 Stężyca - MKS Dąbrowa Górnicza 3:0 (25:19, 25:22, 25:19)

Enea Energetyk Poznań - KS Pałac Bydgoszcz 3:1 (25:19, 25:22, 13:25, 25:17)

UKS Atena Warszawa - BKS Stal Bielsko Biała 3:0 (25:15, 25:15, 25:15)