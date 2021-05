Wiemy, kto zagra o medale MPJ! Walka o Siatkarskie Skrzydła trwa!

Stawką drugiego sobotniego meczu był awans do fazy finałowej z drugiego miejsca. Zarówno ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź, jak i GKS Wieżyca 2011 Stężyca były więc bardzo zdeterminowane, by zwyciężyć. Pierwsza z ekip sprawiła już niespodziankę w turnieju, jednak na sobotni mecz łodziankom zabrakło sił. Ostatecznie to zespół ze Stężycy wygrał 3:1 i zapewnił sobie miejsce w półfinale. Do zwycięstwo GKS poprowadziła Gabriela Lendzionek , czyli MVP meczu.