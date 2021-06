Wielkie finały MPJ przed nami! Ostateczna walka o Siatkarskie Skrzydła!

3:1. Choć stołeczna ekipa wygrała pierwszego seta, to w trzech kolejnych lepsi byli gracze z Podkarpacia i to oni zakończyli rywalizację na 7. miejscu. MVP meczu został

W premierowym meczu w Krakowie AKS V LO Rzeszów pokonał UMKS MOS Wola Warszawa 3:1. Choć stołeczna ekipa wygrała pierwszego seta, to w trzech kolejnych lepsi byli gracze z Podkarpacia i to oni zakończyli rywalizację na 7. miejscu. MVP meczu został Mikołaj Słotarski .

W premierowym meczu w Krakowie AKS V LO Rzeszów pokonał UMKS MOS Wola Warszawa 3:1. Choć stołeczna ekipa wygrała pierwszego seta, to w trzech kolejnych lepsi byli gracze z Podkarpacia i to oni zakończyli rywalizację na 7. miejscu. MVP meczu został Mikołaj Słotarski .

. Pierwszego seta wygrał zespół ze stolicy, a po kolejnym było 1:1. W trzecim znów triumfowało Metro, ale siatkarze Gwardii nie odpuścili. Wygrali 25:20 i doprowadzili do tie-breaka. W piątym, decydującym secie minimalnie lepsi okazali się gracze z Warszawy i to oni, prowadzeni przez

Dużo więcej emocji było w meczu o piąte miejsce, w którym walczyły Gwardia Wrocław Academy i KS Metro Warszawa . Pierwszego seta wygrał zespół ze stolicy, a po kolejnym było 1:1. W trzecim znów triumfowało Metro, ale siatkarze Gwardii nie odpuścili. Wygrali 25:20 i doprowadzili do tie-breaka. W piątym, decydującym secie minimalnie lepsi okazali się gracze z Warszawy i to oni, prowadzeni przez Szymona Janusa , który został MVP meczu, zwyciężyli 15:13.

Dużo więcej emocji było w meczu o piąte miejsce, w którym walczyły Gwardia Wrocław Academy i KS Metro Warszawa . Pierwszego seta wygrał zespół ze stolicy, a po kolejnym było 1:1. W trzecim znów triumfowało Metro, ale siatkarze Gwardii nie odpuścili. Wygrali 25:20 i doprowadzili do tie-breaka. W piątym, decydującym secie minimalnie lepsi okazali się gracze z Warszawy i to oni, prowadzeni przez Szymona Janusa , który został MVP meczu, zwyciężyli 15:13.