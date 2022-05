"Już nie mogę się doczekać programu Red Bull Siatkarskie Skrzydła"

“Te wszystkie nagrody to tylko dodatek i równie dobrze MVP turnieju mógł zostać każdy z naszej szesnastki zawodników i tak samo bym się z tego cieszył” - mówi Kajetan Kubicki, MVP turnieju mistrzostw Polski juniorów i laureat programu Red Bull Siatkarskie Skrzydła .

Maciej Nowocień: Mamy kilka dni po tym, jak zdobyliście tytuł mistrza Polski juniorów… Jak się czujesz?

Kajetan Kubicki: Gdybym powiedział, że czuję się źle, to bym skłamał. To fantastyczne uczucie. Cieszę się z wyniku, który osiągnęliśmy kilka dni temu w Bartoszycach i na pewno mam satysfakcję, że po tak ciężkim sezonie udało nam się zakończyć ostatni turniej młodzieżowy tak świetnym wynikiem, jak mistrzostwo.

Sukces w Bartoszycach może cieszyć jeszcze bardziej, bo nie przyszedł Wam łatwo…

Złoto w takich okolicznościach cieszy podwójnie. Nie wiedzieliśmy czy do Bartoszyc w ogóle pojedzie Dominik Czerny, czyli przyjmujący, który jest ważnym ogniwem naszej drużyny. Potem doszła jeszcze kontuzja Przemysława Peryta, a on z kolei grał bardzo dobrze i można powiedzieć, że to on wygrał nam dwa pierwsze mecze w grupie. Było ciężko, mieliśmy chwilę zwątpienia, ale po cięższym meczu z Gdańskiem nasza gra się już poukładała. Zmieniliśmy trochę styl i każdy z nas miał świadomość, że musi dołożyć od siebie jak najwięcej, bo jesteśmy przecież osłabieni. Myślę, że drugi etap tego turnieju pociągnęliśmy charakterem. Może nie prezentowaliśmy najpiękniejszej siatkówki, ale najważniejsze, że zakończyliśmy zawody złotem.

Kajetan Kubicki © Marek Żyńczak / Polska Siatkówka

A do tego zostałeś najlepszym rozgrywającym turnieju, MVP meczu finałowego, a na koniec całych zawodów!

Ale te statuetki nie są dla mnie najważniejsze. Na pewno cieszę się, że będę objęty programem Red Bull Siatkarskie Skrzydła, ale najważniejsze, że mamy złoty medal. Te wszystkie nagrody to tylko dodatek i równie dobrze MVP turnieju mógł zostać każdy z naszej szesnastki zawodników i tak samo bym się z tego cieszył.

Co już wiesz o programie?

W Bartoszycach chwilę rozmawiałem z przedstawicielem Red Bulla, który opowiedział mi, na czym to dokładnie polega. Zamieniłem też słowo z chłopakami wyróżnionymi w poprzedniej edycji programu. Jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądać i nie mogę się już doczekać, żeby pojechać do Warszawy na badania.

Kajetan Kubicki (drugi od prawej) © Marek Żyńczak / Polska Siatkówka

Kończysz z młodzieżową siatkówką i to we wspaniałym stylu!

Trochę jest mi przykro, że to koniec, bo spędziłem w Jastrzębskim Węglu ostatnie pięć sezonów. Zdobyliśmy cztery medale, w tym trzy złote, praktycznie w każdej kategorii wiekowej. Mówimy, że mamy “potrójną koronę”. Jesteśmy jedynym rocznikiem, któremu udało się tego dokonać. Cieszę się, bo na pewno napisaliśmy historię, która na długo będzie zapamiętana przez cały klub, zawodników, a to też wielka promocja dla Jastrzębskiego Węgla. Jestem wdzięczny, że mogłem być częścią tego zespołu przez te lata. Mam nadzieję, że z chłopakami zobaczę się jeszcze w jakiejś drużynie, a jak nie, to będziemy utrzymywać kontakt. Mam też nadzieję, że mogę powiedzieć Jastrzębskiemu Węglowi “do zobaczenia”.

Wracając do programu Red Bull Siatkarskie Skrzydła, to zaczynała od niego Magda Stysiak . Fajnie byłoby pójść jej śladem?

Oczywiście, że tak. Magda jest reprezentantką Polski, gra w jednym z najlepszych klubów we Włoszech i Europie. Każdy musi jednak obrać swoją ścieżkę, przejść swoje. Mam jednak nadzieję, że moja kariera obierze podobny kierunek do Magdy. Życzę tego nie tylko sobie, ale każdemu innemu zawodnikowi, który został wyróżniony w programie Red Bull Siatkarskie Skrzydła. A co przyniesie przyszłość? Zobaczymy.

Kajetan Kubicki © Marek Żyńczak / Polska Siatkówka

Przeskok między juniorską a seniorską siatkówką jest spory…

Ale ja czuję się na to gotowy. Przez ostatni sezon grałem w 1. Lidze w SMS PZPS Spała i rywalizowałem z seniorskimi drużynami, a poziom zaplecza PlusLigi jest u nas naprawdę wysoki. Będzie mi dzięki temu łatwiej, bo wiem, z czym to się je w porównaniu do chłopaków, którzy występowali jedynie na arenie młodzieżowej.

Wiesz już, gdzie zagrasz w przyszłym sezonie jako pełnoprawny senior?

Tak. Na pewno zostanę w Polsce i będziecie mogli mnie zobaczyć na boiskach PlusLigi. Na razie nie mogę jeszcze zdradzić gdzie, a taka informacja na pewno pojawi się w najbliższym czasie.

Rozmawiamy dzień przed maturą, która będzie dla ciebie kolejnym dużym wyzwaniem w tym roku.

Też jestem do niej gotowy. Staram się o tym nie myśleć, stresować się będę dopiero przed samymi wynikami. Teraz staram się skupić i napisać na tyle, na ile potrafię i dać z siebie wszystko. A co zdaję? Na podstawie tradycyjnie: języki polski i angielski oraz matematykę, a na rozszerzeniu angielski.

