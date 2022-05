Karolina Staniszewska: Finał MPJ? Dalej chce mi się płakać ze szczęścia!

Szczerze, to jeszcze nie (śmiech). Cały czas gdy oglądam zdjęcia czy końcówkę meczu finałowego, to te emocje wracają. To niesamowite przeżycie dla każdej z nas, a jeszcze wygrałyśmy finał w tie-breaku… Aż chce mi się płakać jak o tym mówię! (śmiech). To był bardzo emocjonujący mecz, niesamowite przeżycia dla każdego: nas, trenerów rodziców i wszystkich kibiców.

Karolina Staniszewska: Szczerze, to jeszcze nie (śmiech). Cały czas gdy oglądam zdjęcia czy końcówkę meczu finałowego, to te emocje wracają. To niesamowite przeżycie dla każdej z nas, a jeszcze wygrałyśmy finał w tie-breaku… Aż chce mi się płakać jak o tym mówię! (śmiech). To był bardzo emocjonujący mecz, niesamowite przeżycia dla każdego: nas, trenerów rodziców i wszystkich kibiców.

Finał był emocjonujący, bo prowadziłyście 2:0, a niemal do końca nie wiadomo było, jak to się zakończy…

W tym roku turniej był bardzo wyrównany, wiele drużyn prezentowało podobny, wysoki poziom. W finale też nie wiedziałyśmy, jakim wynikiem zakończy się to spotkanie. Nakręcałyśmy się i choć nie bałyśmy się meczu, to wiedziałyśmy, że to bardzo dobry zespół, podobnie zresztą jak UKS Atena Warszawa, MKS Dąbrowa Górnicza czy Legionovia. Bardzo się cieszymy, że krok po kroku wykonywałyśmy swoje zadania brnąc przez grupę. Choć wygrywałyśmy bez straty seta, te mecze też łatwe nie były. Grając na papierze ze słabszym przeciwnikiem to nie jest latwo, bo inne zespoły też lubią sprawiać niespodzianki

Tak i to jest bardzo fajne! Mieliśmy młody zespół, bo sporo dziewczyn jest z rocznika 2004, czyli rok młodszego i walczyłyśmy ze starszymi zawodniczkami, które mają doświadczenie w siatkówce młodzieżowej. To jeszcze bardziej cieszy, że przywiozłyśmy złoty medal!

