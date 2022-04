Pierwsze juniorskie drużyny bliskie awansu

W środę siatkarze Gwardii Wrocław Academy tylko potwierdzili, że są jednym z faworytów do zwycięstwa w całym turnieju. Nie ma się jednak czemu dziwić - w swoich szeregach mają trzech mistrzów świata do lat 19. I to oni właśnie stanowią motor napędowy drużyny, bo Tytus Nowik został MVP wtorkowego meczu z Jokerem Piła, a Kamil Szymendera odebrał statuetkę w środowym spotkaniu z Metrem Warszawa. Wrocławianie wygrali 3:1 i są już o krok od awansu do półfinału rozgrywek!