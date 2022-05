Red Bull Siatkarskie Skrzydła: Znamy mistrzów Polski juniorek i juniorów

Mecz o trzecie miejsce turnieju lepiej rozpoczęły siatkarki z Warszawy, które pewnie wygrały pierwszego seta 25:17. Świetnie zagrywała Aleksandra Bąkiewicz, która seryjnie zdobywała punkty w tym elemencie. Do tego doszły błędy zawodniczek z Dąbrowy Górniczej i to Atena mogła się cieszyć ze zwycięstwa. MKS zrewanżował się jednak w kolejnej partii i znów kluczowa była zagrywka, ale tym razem Julii Krynickiej. Dzięki jej serwisom MKS zwyciężył 25:23 i wyrównał stan spotkania. Ostatnie dwa sety były bardzo wyrównane, a do samego końca nie było wiadomo, kto w nich zwycięży. Oba padły jednak łupem stołecznych siatkarek (wygrana 3:1) i dzięki temu UKS Atena wywalczyła brązowe medale mistrzostw Polski! MVP meczu została natomiast Izabella Causanu-Bielak.

, bowiem przegrał w półfinale z Metrem Warszawa i grał jedynie o brązowy medal. Gwardia natomiast podeszła do meczu z dużą ambicją i widać było, że gra bardziej dokładną i poukładaną siatkówkę. Skuteczny atak, a do tego punktowe bloki dały wrocławianom zwycięstwo w dwóch pierwszych setach. Najciekawiej było w trzeciej partii, kiedy to Trefl nawiązał jeszcze walkę, a w wyrównanej końcówce ostatecznie wygrał 28:26 i mieliśmy 2:1. W czwartej partii siatkarze Gwardii nie pozostawili jednak wątpliwości, kto jest lepszy i wygrywając 25:13 zwyciężyli 3:1 i na ich szyjach zawisły brązowe medale. Statuetka MVP trafiła natomiast do Jakuba Olszewskiego, przyjmującego Gwardii (16 punktów, 60 proc. w ataku).

W wielkim finale turnieju w Dębicy pewne siebie zawodniczki MKS SMS Kalisz, które mierzyły się z GKS Wieżyca 2011 Stężyca, chciały szybko zakończyć spotkanie i wywalczyć mistrzostwo. I faktycznie, kaliszanki bardzo dobrze rozpoczęły mecz, a dwa pierwsze sety padły właśnie ich łupem. Świetne spotkanie rozgrywała Karolina Staniszewska i to głównie ona prowadziła MKS SMS do pewnego zwycięstwa. Ale w trzecim secie stężyczanki zaczęły prezentować się lepiej… Być może zespół z Kalisza pozwolił sobie na chwilę dekoncentracji? GKS na pewno wykorzystał swoją szansę i wygrał 25:22. Stężyczanki ewidentnie poczuły krew, a w kolejnym secie zwyciężyły 25:13 i doprowadziły do tie-breaka!

