Chorzowianin wygrał 12. edycję Red Bull Skim It w Łodzi

W tym sezonie do Manufaktury przyjechali zawodnicy z całej Polski tj. Gdańska, Warszawy, Krakowa czy Katowic. Na 12. edycji Red Bull Skim It mogliśmy zobaczyć wielu nowych riderów, którzy po raz pierwszy mieli okazje startować w profesjonalnych zawodach. „Nie mogłem się doczekać, aby przyjechać na Red Bull Skim It i poskakać na kickerze, a także poznać pro’sów których do tej pory oglądałem na platformie YouTube.” – mówił 3. w kat. Amatorów, debiutant Kacper Ciupek. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach – Amatorzy, Dziewczyny oraz Profesjonaliści. Dobra pogoda sprawiła, że Łodzianie tłumnie zjawili się na rynku Manufaktury, aby dopingować swoich faworytów i oglądać niezwykle efektowną rywalizację.