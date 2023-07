Red Bull Skim It – wpadaj na najbardziej kozackie zawody skimboardowe!

Zanim przejdziemy do samych zawodów, to w telegraficznym skrócie wyjaśnimy o co chodzi w samej dyscyplinie.

to sport polegający na ślizganiu się na relatywnie niewielkiej desce po płytkiej warstwie wody lub fali. Pierwsze ‘’oficjalne” próby pływania na prototypowych deskach miały miejsce na kalifornijskich plażach, ale obecnie, dzięki kreatywności riderów, sport stał się bardziej dostępny nawet dla osób, które nad morzem meldują się jedynie na wakacjach. Specjalne baseny, fontanny, płytkie zbiorniki wodne – fani pływania (ślizgania) na deskach są najlepszym przykładem na to, że, jak się chce to się da!

Właśnie dlatego 21.07 i 23.07 pod łódzką Manufakturą, każdy będzie mógł spróbować swoich sił i sprawdzić czy ‘’ten cały skimboarding” to rzeczywiście taka świetna zabawa!