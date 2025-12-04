1 kwietnia, ale to nie jest Prima Aprilis: Wracają Red Bull Skoki w Punkt!

Pierwsza edycja Red Bull Skoki w Punkt była tak odlotowa , że czołowi zawodnicy świata i legendarni kapitanowie wrócą do Zakopanego.

1 kwietnia 2026 r. po raz drugi wystąpią na zakończenie sezonu w jedynym drużynowym konkursie skoków do celu. I to wcale nie jest Prima Aprilis, że Adam Małysz znów zmierzy się z Janne Ahonenem !

Rekordowy lot Domena Prevca , zmagania dawnych legend na miniaturowej skoczni, ognie strzelające w górę za frunącymi mistrzami świata, spotkanie Ryoyu Kobayashiego z polskim raperem – to tylko kilka migawek z tego, co działo się przed rokiem na Wielkiej Krokwi . Jednym słowem, była to impreza, jakiej skoki narciarskie jeszcze nie widziały.

Red Bull Skoki w Punkt 2026 - kapitanowie drużyn © Red Bull Polska

"Mam nadzieję, że to nie ostatnie takie zawody. Trzeba pomyśleć, gdzie i kiedy zrobimy kolejne skoki do celu" – mówił rok temu Andreas Wellinger, który przypieczętował triumf drużyny Martina Schmitta. No to odpowiadamy: środa, 1 kwietnia 2026 w Zakopanem!

Tuż po zakończeniu Pucharu Świata w Planicy zawodnicy ponownie przyjadą do Stolicy Polskich Tatr na zaproszenie Adama Małysza i staną w szranki podczas drugiej edycji Red Bull Skoków w Punkt . A przed samym gospodarzem nie lada wyzwanie, bo do Zakopanego wraca Janne Ahonen !

"Maska" znów na Wielkiej Krokwi. Ten pojedynek rozgrzewał całą Polskę!

Kibice ponownie zobaczą czołowych zawodników w unikatowym formacie zawodów – bez punktów za wiatr, bez punktów za belkę startową, bez not za styl . Tak jak przed rokiem, liczyć się będzie odległość i precyzja. Kto tym razem wyceluje w 1000 metrów? W pierwszej edycji aż dwie ekipy okazały się bezbłędne.

Niekwestionowanym królem Zakopanego w kwietniu ubiegłego roku został Martin Schmitt . Najpierw sam pokonał wielkich rywali na miniaturowej skoczni, a później poprowadził swoją ekipę do zwycięstwa. Jego zawodnicy jako pierwsi wycelowali w 1000 metrów. Ta sztuka udała się też drużynie Andreasa Goldbergera , ale Austriakowi nieco gorzej poszło w zmaganiach kapitanów, na czym ucierpiał cały zespół (w przypadku remisu decydowały odległości kapitanów na małej skoczni K4).

"Impreza wypadła świetnie. Nie tylko kibice, ale też zawodnicy, kapitanowie, wszyscy uważają, że to była znakomita zabawa skokami" – komentował na gorąco zachwycony Małysz. "Mieliśmy zrobić show i wziąłem to na poważnie!" – śmiał się Domen Prevc, który pobił nieoficjalny rekord Wielkiej Krokwi. "Myślę, że obejrzeliśmy naprawdę świetne wydarzenie na wysokim poziomie" – wtórował innym kapitanom Goldberger.

Red Bull Skoki w Punkt 2025 Zakopane © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Skoki w Punkt 2025 Zakopane © Marcin Kin / Red Bull Polska

Pomysłodawca i gospodarz wydarzenia, czyli Adam Małysz , a także Martin Schmitt , Andreas Goldberger i Thomas Morgenstern ponownie staną na czele czterech ekip. Piąty z kapitanów? To nazwisko elektryzowało cały świat skoków: po wielu latach na Wielką Krokiew wraca Janne Ahonen! Słynna "Maska", pięciokrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni, pierwszy człowiek w dziejach, który poszybował na odległość 240 metrów (co prawda z upadkiem i po wyskokowej nocy...) przyjął zaproszenie Małysza i postanowił raz jeszcze rozgrzać zakopiańską publiczność.

"Nie u nas Janne" – taki transparent wywiesili polscy kibice w 2005 roku, kiedy Fin wygrywał konkurs za konkursem. I na Wielkiej Krokwi musiał uznać wyższość Małysza. Czy teraz weźmie rewanż? Ba, czy znokautuje konkurentów w rywalizacji kapitanów? Ahonen wciąż lata i to dosłownie, bo w marcu pokazał się przy okazji Pucharu Świata w Lahti, a przed kamerami rzucił wyzwanie Adamowi Małyszowi. Nie możemy się już doczekać, szykuje się kosmiczny pojedynek!

1 min Nieoficjalny rekord skoczni Domena Prevca - 150,5 m Zobacz najdłuższy skok Red Bull Skoki w Punkt - 150,5 metra w wykonaniu Słoweńca Domena Prevca, który ustanowił nieoficjalny rekord Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Zasady rywalizacji w Red Bull Skoki w Punkt:

Pięć drużyn składających się z czterech skoczków

Każda drużyna ma kapitana, który ustala taktykę z zawodnikami

Brak not za styl i przeliczników za wiatr, liczy się tylko odległość

Wygrywa drużyna, która w dwóch seriach będzie najbliżej 1000 metrów w sumie długości skoków

W przypadku remisu, decyduje wynik kapitanów na małej skoczni K4

Czołowi skoczkowie, przejrzyste zasady i mnóstwo atrakcji – to czeka nas w Zakopanem

Aktualny mistrz świata, aktualny zdobywca Kryształowej Kuli, aktualny mistrz Turnieju Czterech Skoczni, aktualny mistrz olimpijski – tak wyglądała lista startowa pierwszej edycji Red Bull Skoki w Punkt. W zawodach wzięła udział światowa czołówka od Ryoyu Kobayashiego, Daniela Tschofeniga i Andreasa Wellingera przez Domena Prevc, Anze Laniska, Karla Geigera, aż po wschodzącą gwiazdę Stephana Embachera. Skakali też reprezentanci Polski na czele z Pawłem Wąskiem, Dawidem Kubackim, Piotrem Żyłą i Kacprem Tomasiakiem.

W drugiej edycji również nie zabraknie gwiazd. Nazwiska uczestników Red Bull Skoki w Punkt poznamy już w styczniu , ale jedno jest pewne – to będzie mocna ekipa! I warto później śledzić, jak sobie radzą skoczkowie, których zobaczymy w Zakopanem. Po ogłoszeniu zeszłorocznej listy Tschofenig poleciał po Kryształową Kulę, Prevc po złoto mistrzostw świata, a Tomasiak rozwinął skrzydła i dziś bryluje w reprezentacji Polski.

Zobacz galerię zdjęć z poprzedniej edycji:

Ale skoki to nie wszystko! Na kibiców podobnie jak przed rokiem będzie czekać pełno atrakcji. Znów nadarzy się szansa, by zrobić sobie zdjęcie z ulubionym skoczkiem, zgarnąć autograf jednego z legendarnych kapitanów czy zbić piątkę z Adamem Małyszem. A kiedy skoczkowie ruszą na rozgrzewkę, na wybiegu Wielkiej Krokwi pojawią się inni bohaterowie, którzy zadbają, żeby nikt na nudę nie narzekał.

1 kwietnia 2026, Wielka Krokiew, Zakopane, Adam Małysz kontra Janne Ahonen – to po prostu trzeba zobaczyć. Legendy skoczni, dzisiejsze gwiazdy, mistrzowie, rekordziści i celowanie w 1000 metrów. Będzie się działo!

Harmonogram:

4 grudnia - ruszyła sprzedaż biletów

Połowa stycznia 2026 - ogłoszenie listy zawodników

Marzec 2026 - głosowanie na dzikie karty. Kibice zdecydują, do jakich drużyn trafi ostatnia piątka zawodników

1 kwietnia 2026: Red Bull Skoki w Punkt w Zakopanem

15:00 - otwarcie bram dla kibiców

16:45 - start zawodów