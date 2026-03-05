Kapitanowie wybrali! Znamy składy na Red Bull Skoki w Punkt 2026

Do Red Bull Skoki w Punkt zostały cztery tygodnie, a my poznaliśmy wreszcie pełne składy zespołów. Po raz pierwszy to kapitanowie wybierali skoczków do swoich ekip (rok temu ich losowali). Z małym wyjątkiem, bo polskich skoczków do drużyn przydzielali kibice w głosowaniu internetowym. "Tutaj niekoniecznie ci, którzy skaczą najdalej, wygrywają, więc trzeba trochę taktyki" – przyznał Adam Małysz. I to było widać, bo emocji w środowy wieczór - podczas transmisji na żywo na kanale Eurosportu na YouTube - nie brakowało.
Kapitanowie – oprócz Małysza jeszcze Janne Ahonen, Martin Schmitt, Andreas Goldberger i Thomas Morgenstern – kierowali się różnymi strategiami. Jedni postawili na sprawdzone nazwiska, inni postanowili odmienić swoje zespoły. A debiutujący na Red Bull Skoki w Punkt Ahonen zaskoczył już przy pierwszej decyzji i zamiast sięgnąć po najlepszego na świecie Domena Prevca, wybrał Gregora Deschwandena. "On też jest szalony" – śmiał się Fin.
Słoweniec, absolutny dominator skoczni w sezonie 2025/26, będzie u Goldbergera. "Świetnie! To mogę mu od razu policzyć po 20 metrów więcej w każdym skoku!" – cieszył się "Goldi". Pewnie miał w pamięci, podobnie jak polscy fani, 150,5-metrowy lot Domena z ubiegłorocznej edycji Red Bull Skoki w Punkt.
Gospodarz wydarzenia Adam Małysz najwyraźniej postawił nie na szaleństwo, a dobrą komunikację, bo wybrał trzykrotnego medalistę igrzysk olimpijskich Kacpra Tomasiaka i trenującego pod wodzą polskiego trenera Vladimira Zografskiego, a los przydzielił mu także zaprzyjaźnionego z biało-czerwonymi Ukraińca Yevhena Marusiaka. O odrobinę szaleństwa w ekipie Małysza zadbali za to kibice, którzy w głosowaniu dorzucili mu Piotra Żyłę. Niemniej, ze zrozumieniem kapitana podczas odprawy nie powinno być problemu, a i wesoło może być!
Martin Schmitt, ubiegłoroczny zwycięzca, otworzył wybory i postawił na sprawdzonych zawodników. W ramach dodatkowego bonusu obrońca tytułu mógł wskazać Polaka, który skoczy w jego zespole. Padło na Dawida Kubackiego. "Był już rok temu w mojej drużynie. Ma wszystko. Potrafi polecieć daleko, potrafi wylądować blisko. Jest wielce precyzyjny" – wyjaśniał. Chwilę później Niemiec wybierał skoczka z pierwszego koszyka i twardo obstawał przy swoim. Postawił na Anze Laniska. "Trzymam się swojej ekipy" – mówił. Nic zatem dziwnego, że z czwartego koszyka wskazał Andreasa Wellingera, kompletując niemal identyczny zespół jak przed rokiem.
W drużynie wspomnianego Janne Ahonena wystartują Gregor Deschwanden, Maciej Kot, Kristoffer Sundal i Karl Geiger. Wystrzałowym połączeniem może okazać się ekipa Thomasa Morgensterna w składzie Ryoyu Kobayashi, Paweł Wąsek, Timi Zajc i Tate Frantz.
Andreas Goldberger po części kierował się doświadczeniami z pierwszej edycji Red Bull Skoki w Punkt podobnie jak Schmitt. "Rok temu miałem Valentina Fouberta, teraz też go biorę – wtórował Niemcowi popularny Austriak. "Goldi" w swoim stylu zadbał o dawkę dobrego humoru. "Mam dwóch Aleksandrów w zespole, to będzie mi łatwiej zapamiętać swoich skoczków" – śmiał się po tym, jak w jego ekipie znaleźli się Aleksander Zniszczoł i Alex Insam.
Skoro same wybory składów dostarczyły tylu ekscytacji kapitanom, to 1 kwietnia w Zakopanem emocje sięgną zenitu. A będzie kogo podziwiać na Wielkiej Krokwi. W drugiej edycji Red Bull Skoki w Punkt wezmą udział m.in. triumfator wszystkich najważniejszych imprez na przestrzeni ostatniego roku – Prevc, trzykrotny medalista olimpijski Tomasiak, wicemistrz olimpijski w konkursie duetów Wąsek, wicemistrz świata w lotach Lindvik, drużynowy mistrz olimpijskiLanisek czy brązowy medalista z Mediolanu i Cortiny – Deschwanden.
Zobacz powtórkę wyboru drużyn na kanale Eurosportu na YouTube:
Jak czołowi zawodnicy świata poradzą sobie z celem 1000 metrów? Pamiętajmy, że tym razem na wyjątkowo precyzyjnych czeka dodatkowa nagroda. Jeśli któryś ze skoczków osiągnie zadeklarowaną odległość, Robert Kubica – tak, to nie Prima Aprilis – przyzna drużynie Jokera. Kapitan będzie mógł od całkowitego dystansu odjąć lub dodać od 1 do 3 metrów albo pozostawić wynik bez zmian.
Red Bull Skoki w Punkt 2026 już w środę 1 kwietnia. Będzie się działo!
Red Bull Skoki w Punkt 2026 - drużyny:
Drużyna Adama Małysza:
Kacper Tomasiak (Polska)
Piotr Żyła (Polska)
Vladimir Zografski (Bułgaria)
Yevhen Marusiak (Ukraina)
Drużyna Martina Schmitta:
Anze Lanisek (Słowenia)
Dawid Kubacki (Polska)
Marius Lindvik (Norwegia)
Andreas Wellinger (Niemcy)
Drużyna Janne Ahonena:
Gregor Deschwanden (Szwajcaria)
Maciej Kot (Polska)
Kristoffer Sundal (Norwegia)
Karl Geiger (Niemcy)
Drużyna Andreasa Goldbergera:
Domen Prevc (Słowenia)
Aleksander Zniszczoł (Polska)
Valentin Foubert (Francja)
Alex Insam (Włochy)
Drużyna Thomasa Morgensterna:
Ryoyu Kobayashi (Japonia)
Paweł Wąsek (Polska)
Timi Zajc (Słowenia)
Tate Frantz (USA)