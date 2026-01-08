„Domenator” Prevc i spółka - poznaliśmy zawodników Red Bull Skoki w Punkt!

W drugiej edycji Red Bull Skoki w Punkt wystartuje także cały trzon reprezentacji Polski na czele z rewelacyjnym tej zimy

Kacprem Tomasiakiem

. A przypomnijmy, że 18-latek w zeszłym roku również skakał w Zakopanem i to jeszcze przed debiutem w Pucharze Świata. Na przestrzeni ostatnich tygodni wyrósł na najlepszego z biało-czerwonych i już parę razy meldował się w Top 10 zawodów najwyższej rangi.