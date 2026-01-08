Red Bull Skoki w Punkt 2025 Zakopane
Skoki narciarskie

„Domenator” Prevc i spółka - poznaliśmy zawodników Red Bull Skoki w Punkt!

W przeddzień konkursów PŚ w Zakopanem poznaliśmy pełną listę startową drugiej edycji Red Bull Skoków w Punkt. Jest Prevc, Lanisek, Tomasiak, Kobayashi… – sprawdź szczegóły i kup bilety już dziś.
Autor: Antoni Cichy
Przeczytasz w 3 minPublished on

Red Bull Skoki w Punkt

Red Bull Skoki w Punkt wracają z drugą edycją! Z kim widzimy się 1 kwietnia w Zakopanem? Adam Małysz znów zmierzy się z Janne Ahonenem i to nie jest Prima Aprilis. Bilety już w sprzedaży.

PolskaWielka Krokiew, Zakopane, Polska
Info o evencie
Bilety na Red Bull Skoki w Punkt 2026 – kup już dziś
Najlepszy zawodnik świata i triumfator Turnieju Czterech Skoczni Domen Prevc, a do tego autor najdłuższego lotu w historiiRyoyu Kobayashi czy nadzieja biało-czerwonych Kacper Tomasiak – znamy już listę uczestników drugiej edycji Red Bull Skoki w Punkt. Do Zakopanego przyjdzie cała plejada gwiazd!
1 kwietnia na Wielkiej Krokwi czeka nas nie lada widowisko. Pięciu legendarnych kapitanów na czele z Adamem Małyszem i Janne Ahonenem, a na rozbiegu światowa czołówka celująca w dystans 1000 metrów. W tym ON. Wygrywa, jak chce, a rywale patrzą na niego z zazdrością. Mowa oczywiście o Domenie Prevcu.
Słoweniec przed rokiem podczas Red Bull Skoki w Punkt ustanowił nieoficjalny rekord Wielkiej Krokwi, szybując na 150 metrów, a tej zimy jest po prostu nieosiągalny. Właśnie zgarnął Złotego Orła za bezapelacyjny triumf w Turnieju Czterech Skoczni. W kwietniu znów będzie szybował pod Giewontem, być może już jako zdobywca Kryształowej Kuli. A przed nami jeszcze mistrzostwa świata w lotach i igrzyska olimpijskie... W tej formie może wziąć wszystko!
Red Bull Skoki w Punkt - lista startowa

Domen Prevc to jedna z największych gwiazd, jakie zobaczymy podczas drugiego w historii drużynowego konkursu skoków do celu, ale nie jedyna. W Zakopanem pojawi się również dwóch – wciąż aktualnych – mistrzów olimpijskich, czyli Japończyk Ryoyu Kobayashi i Norweg Marius Lindvik. Przyjadą też mistrz olimpijski z 2018 roku – Niemiec Andreas Wellinger, mistrz świata z 2023 roku – Słoweniec Timi Zajc, ulubieniec polskiej publiczności Anze Lanisek oraz jeden z najlepszych niemieckich zawodników XXI wieku Karl Geiger.
Domen Prevc ze Złotym Orłem za zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni 2026

Ryoyu Kobayashi

W drugiej edycji Red Bull Skoki w Punkt wystartuje także cały trzon reprezentacji Polski na czele z rewelacyjnym tej zimy Kacprem Tomasiakiem. A przypomnijmy, że 18-latek w zeszłym roku również skakał w Zakopanem i to jeszcze przed debiutem w Pucharze Świata. Na przestrzeni ostatnich tygodni wyrósł na najlepszego z biało-czerwonych i już parę razy meldował się w Top 10 zawodów najwyższej rangi.
Oprócz niego w Red Bull Skoki w Punkt wezmą udział legendy polskich skoków jak Piotr Żyła, Dawid Kubacki czy Maciej Kot.
Zawodnicy zostali podzieleni na cztery koszyki i trafią do jednej z ekip prowadzonych przez kapitanów: Adama Małysza, Martina Schmitta, Andreasa Goldbergera, Thomasa Morgensterna oraz Janne Ahonena (przeczytaj wywiad z Finem, który zapowiada, że w Zakopanem w końcu się uśmiechnie). Losowanie czeka nas na samym początku marca. Poznamy wtedy niemal w całości składy drużyn. Niemal, bo to kibice zdecydują w głosowaniu, którzy skoczkowie z pierwszego koszyka wzmocnią poszczególne zespoły.
Kapitanowie

Każda z ekip będzie miała przed sobą jeden cel: 1000 metrów w ośmiu próbach (plus dystans kapitana na mobilnej skoczni). Przed rokiem aż dwa zespoły – prowadzone przez Martina Schmitta i Andreasa Goldberga – trafiły w punkt. A kto tym razem okaże się bezbłędny na Wielkiej Krokwi?
Druga edycja Red Bull Skoki w Punkt już 1 kwietnia (środę) w Zakopanem, tuż po finale Pucharu Świata w Planicy. To będzie ostatnia szansa tej zimy, by podziwiać najlepszych zawodników świata na czele z "Domenatorem" Prevcem.

Lista uczestników i podział na koszyki:

Koszyk 1
Ryoyu Kobayashi (Japonia)
Domen Prevc (Słowenia)
Anze Lanisek (Słowenia)
Kacper Tomasiak (Polska)
Gregor Deschwanden (Szwajcaria)
Koszyk 2
Piotr Żyła (Polska)
Paweł Wąsek (Polska)
Maciej Kot (Polska)
Dawid Kubacki (Polska)
Aleksander Zniszczoł (Polska)
Koszyk 3
Marius Lindvik (Norwegia)
Valentin Foubert (Francja)
Kristoffer Sundal (Norwegia)
Timi Zajc (Słowenia)
Vladimir Zografski (Bułgaria)
Koszyk 4
Tate Frantz (USA)
Alex Insam (Włochy)
Yevhen Marusiak (Ukraina)
Andreas Wellinger (Niemcy)
Karl Geiger (Niemcy)

Skoki narciarskie