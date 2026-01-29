Takich zawodów nie ma nigdzie indziej na świecie. Żadnych punktów za wiatr, belki startowe, bez not za styl – liczy się tylko odległość, a ekipy celują w 1000 metrów. I mogą się przy tym bawić do woli. Najlepszym tego dowodem zeszłoroczny nieoficjalny rekord Wielkiej Krokwi Domena Prevca. Ale powodów, by wpaść do Zakopanego jest więcej. Zobacz, dlaczego warto być razem z nami 1 kwietnia!
Oto 5 powodów, dla których musisz wpaść na Red Bull Skoki w Punkt:
1.. Zobaczysz skokowego kosmitę
Ten gość jest po prostu niemożliwy. Turniej Czterech Skoczni? Rywale nie mieli szans. Mistrzostwa świata w lotach? Wygrał z drugą najwyższą przewagą w historii, a procentowo pokonał przeciwników jak nikt inny w dziejach. Domen Prevc. Aktualny rekordzista świata, mistrz świata, mistrz świata w lotach, zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni, a wkrótce najprawdopodobniej też zdobywca Kryształowej Kuli. Niewykluczone, że do Zakopanego – o ile zdobędzie olimpijskie złoto – przyjedzie jako drugi w historii skoczek, który wygrał wszystko.
Przed rokiem Domen też startował w Red Bull Skoki w Punkt i... ustanowił nieoficjalny rekord Wielkiej Krokwi. – Powiedzieli mi, że ma być show, no to zrobiłem show – powiedział po 150-metrowym locie. Co tym razem zaprezentuje? Tylko on wie, ale jedno jest pewne – nie lubi lądować zbyt blisko. Ale Prevc to nie jedyna gwiazda, jaką obejrzymy w Zakopanem, bo przyjazd potwierdzili też Ryoyu Kobayashi, Marius Lindvik, Andreas Wellinger, Anze Lanisek czy najlepszy polski zawodnik Kacper Tomasiak.
2. Obejrzysz jedyny taki konkurs na świecie
20 zawodników, pięciu kapitanów, pięć drużyn i jeden cel – 1000 metrów. Dokładnie tyle mają osiągnąć ekipy, doliczając wynik kapitana na małej mobilnej skoczni. Przed rokiem sztuki tej dokonały zespoły Martina Schmitta i Andreasa Goldbergera, w walka była wręcz na żyletki. Nie ma drugiego takiego konkursu – drużynowe skoki na precyzję.
Zawodnicy i kapitanowie mają dowolność w wyborze belki startowej, ustaleniu odległości, na którą powinien polecieć reprezentant ich ekipy. A nawet jak nie wyjdzie, bo ktoś postanowi "zrobić show" i pobić rekord – nic straconego. Tylko kolega z ekipy musi lądować nieco bliżej. Ale w tym tkwi piękno tych zmagań. No i niepowtarzalne emocje. Rok temu działo się, oj działo!
3. Zbijesz piątkę i zrobisz selfie z idolem z dzieciństwa
Sesja autografów to jedna z największych atrakcji dla skokowych maniaków. W końcu kto nie chciałby zbić piątki ze słynnym Janne Ahonenem? Albo zrobić sobie selfie z Ryoyu Kobayashim? A taka niepowtarzalna okazja zdarza się raz w roku podczas Red Bull Skoki w Punkt, kiedy zawodnicy i kapitanowie są dostępni dla kibiców. Druga szansa, by powiedzieć prosto w oczy "Janne Ahonen, na następnych zawodach cię pokonam" może się szybko nie przytrafić.
Obejrzyj zdjęcia z poprzedniej edycji:
4. Małysz znów zmierzy się z Ahonenem
No właśnie, Janne Ahonen. Legenda skoków, pięciokrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni, facet, który jako pierwszy w historii poszybował na odległość 240 metrów i to na kacu. A poza tym, to przede wszystkim wielki rywal Adama Małysza. Po wielu latach Polak i Fin znów zmierzą się na skoczni. Ahonen wręcz zachęcał Kapitana Wąsa, by... pojedynkowali się na Wielkiej Krokwi. Adama w ponad 100-metrowym locie raczej nie zobaczymy, ale już Fina... kto wie! – Muszę o tym pomyśleć... Ale wcale tego nie wykluczam! – zapowiedział tajemniczo legendarny "Maska".
Razem stawali 200-krotnie na podium Pucharu Świata, zdobyli sześć Kryształowych Kul, 10 medali mistrzostw świata, wygrali 75 konkursów. Mowa oczywiście o Małyszu i Ahonenie. Dwie legendy, dwie wielkie postaci w dziejach skoków. – Już mam przeczucie, że to będzie coś całkowicie szalonego! – przekonywał Janne. I tego się trzymajmy!
5. Skoki to nie wszystko!
Ale odlotowe skoki, popisy Domena Prevca czy Ryoyu Kobayashiego, pojedynek Małysza z Ahonenem i pozostałymi kapitanami czy sesja autografów to nie wszystko. Przed rokiem publiczność zgromadzona na Wielkiej Krokwi miała okazję podziwiać powietrzne akrobacje na motorach FMX w wykonaniu Freestyle Family. W tym roku dodatkowych atrakcji też nie zabraknie. Śledźcie uważnie doniesienia, żeby dowiedzieć się, kto i w jaki sposób rozgrzeje publiczność, zanim na belce startowej usiądą najlepsi skoczkowie świata.