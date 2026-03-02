Red Bull Skoki w Punkt: Zobacz wybór drużyn na żywo!

W Zakopanem będą jednak nie tylko oni!

Robert Kubica

na skoczni? To wcale nie Prima Aprilis! Legendarny polski kierowca został

ambasadorem precyzji

podczas Red Bull Skoki w Punkt. Jeśli któryś zawodnik wyceluje w zadeklarowaną odległość, czyli wyląduje w punkcie, Kubica przyzna drużynie

jokera

, a ta będzie mogła od całkowitego dystansu odjąć lub dodać trzy metry (lub nie skorzystać z jokera).