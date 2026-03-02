© Marcin Kin / Red Bull Polska
Skoki narciarskie
Red Bull Skoki w Punkt: Zobacz wybór drużyn na żywo!
W środę 4 marca poznamy składy drużyn na Red Bull Skoki w Punkt! Gdzie trafi Domen Prevc, a u kogo znajdą się polscy medaliści Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek? Transmisja na kanale YouTube Eurosportu.
Red Bull Skoki w Punkt 2026 zbliża się wielkimi krokami. Za niecały miesiąc – dokładnie 1 kwietnia – czołowi zawodnicy świata przyjadą do Zakopanego, by zakończyć zimowy sezon i ponownie celować w dystans 1000 metrów podczas jedynego drużynowego konkursu skoków na precyzję.
Na Wielkiej Krokwi zobaczymy absolutnie najlepszego skoczka świata Domena Prevca, wybitnego Japończyka Ryoyu Kobayashiego, no i oczywiście polskie gwiazdy niedawnych igrzysk olimpijskich – trzykrotnego medalistę Kacpra Tomasiaka oraz wicemistrza olimpijskiego w zmaganiach duetów Pawła Wąska.
Kto trafi do drużyn Adama Małysza, Janne Ahonena, Martina Schmitta, Andreasa Goldbergera i Thomasa Morgensterna? Tym razem... zdecydują sami kapitanowie! Legendy skoków wybiorą zawodników z pierwszego, trzeciego i czwartego koszyka. Po kogo sięgną? Transmisja już w środę 4 marca o godzinie 17:00 na kanale YouTube Eurosportu.
Kolejność wybierania wśród kapitanów wyłoni losowanie przeprowadzane przed każdą turą (trzy losowania – przed każdym koszykiem). W międzyczasie swoje do powiedzenia będą mieli kibice. Co z drugim koszykiem? Właśnie tu do gry włączą się fani, którzy w głosowaniu na czacie rozstrzygną, które ekipy zasilą reprezentanci Polski: Maciej Kot, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła.
Losowanie i wybory składów poprowadzą znani z transmisji konkursów Pucharu Świata Michał Korościel i Igor Błachut, a w studiu obecny będzie Adam Małysz. Pozostali z kapitanów połączą się online. 1 kwietnia zobaczymy ich wszystkich już na miejscu, pod Wielką Krokwią.
Kubica w Zakopanem jako ambasador precyzji!
W Zakopanem będą jednak nie tylko oni! Robert Kubica na skoczni? To wcale nie Prima Aprilis! Legendarny polski kierowca został ambasadorem precyzji podczas Red Bull Skoki w Punkt. Jeśli któryś zawodnik wyceluje w zadeklarowaną odległość, czyli wyląduje w punkcie, Kubica przyzna drużynie jokera, a ta będzie mogła od całkowitego dystansu odjąć lub dodać trzy metry (lub nie skorzystać z jokera).
Szykuje się prawdziwe święto skoków. Małysz kontra Ahonen, Kubica pod Wielką Krokwią, kosmiczny Domen Prevc, polscy medaliści igrzysk olimpijskich – jedno jest pewne, takiego konkursu jeszcze nie było! A w jakich składach przystąpią do rywalizacji drużyny? Przekonamy się w środę wieczorem!
Red Bull Skoki w Punkt 2026 - podział na koszyki:
Koszyk 1
Gregor Deschwanden (Szwajcaria)
Ryoyu Kobayashi (Japonia)
Anze Lanisek (Słowenia)
Domen Prevc (Słowenia)
Kacper Tomasiak (Polska)
Koszyk 2
Maciej Kot (Polska)
Dawid Kubacki (Polska)
Paweł Wąsek (Polska)
Aleksander Zniszczoł (Polska)
Piotr Żyła (Polska)
Koszyk 3
Valentin Foubert (Francja)
Marius Lindvik (Norwegia)
Kristoffer Sundal (Norwegia)
Timi Zajc (Słowenia)
Vladimir Zografski (Bułgaria)
Koszyk 4
Tate Frantz (USA)
Karl Geiger (Niemcy)
Alex Insam (Włochy)
Yewhen Marusiak (Ukraina)
Andreas Wellinger (Niemcy)