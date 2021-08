To nie Perseidy, to ludzie! Spadochronowy show nad Wisłą

„Skoczyliśmy we trzech, z helikoptera. Robiliśmy to w nocy, dlatego wykorzystaliśmy w naszych wingsuitach taśmy LED-y i flary, aby wizualnie połączyć nasz skok z nocą Perseidów. Mamy nadzieję, że to świetnie wyglądało z ziemi i zobaczyło nas mnóstwo ludzi" - powiedział Marco Waltenspiel.

Sierpniowe niebo nad Polską sprzyja wypatrywaniu meteorów z roju Perseidów i to właśnie to zjawisko naśladowali skoczkowie. Nocny lot nad naszą stolicą nie był pierwszym wydarzeniem tego typu, w którym brali udział. Wcześniej za spadające gwiazdy brano ich m.in.

Już w trakcie przygotowań do takiego skoku bardzo ważne jest to, żeby każdy dokładnie wiedział o co chodzi i co ma robić" - dodał Marco.

W nocy z czwartku na piątek wiele osób zdecyduje się oglądać prawdziwe Perseidy. Te „spadające gwiazdy” to drobinki kosmicznej materii pozostawione przez kometę Swift-Tuttle, która cyklicznie odwiedza Układ Słoneczny. Kiedy planeta Ziemia poruszając się po swojej orbicie przecina trasę przelotu komety, cząstki zwykle nie większe od ziarenek piasku, z olbrzymią prędkością wpadają w naszą atmosferę. Tarcie powoduje, że powietrze wokół nich zaczyna świecić. Właśnie to zjawisko nazywamy meteorami.

