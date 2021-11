Wszystko, co musisz wiedzieć o Red Bull Solo Q 2021

W finałowej fazie sezonu zagra dwudziestka zawodników z całego świata. W Red Bull Solo Q mogą rywalizować gracze, którzy nie posiadają oficjalnej licencji progamera w League of Legends, co oznacza, że event w Monachium może stać się dla nich furtką do wielkiej, esportowej kariery. Ich droga do finałów rozpoczęła się już w marcu tego roku, kiedy to wystartowały narodowe kwalifikacje. Zawodnicy rywalizowali najpierw o awans do swoich krajowych finałów, by potem zmierzyć się w finałach regionalnych, już z udziałem międzynarodowej stawki. Po tym etapie, rozegranym w połowie listopada, a także kwalifikacjach ostatniej szansy, na placu boju pozostało tylko dwudziestu najlepszych graczy.