To oni powalczą o tytuł mistrza Red Bull Solo Q!

. Każdy z nich marzył o tym, by zostać tym najlepszym, królem solowej rozgrywki w League of Legends.

Jako pierwszy w finale zameldował się "TheKoziok", który w decydującym starciu pierwszego qualifiera pokonał "Enlighta1337". Nie do zatrzymania okazał się w tym przypadku Lucian, którym "Koziok" zdobył wszystkie 3 mapy. Jedyna jego porażka miała miejsce, gdy zdecydował się wybrać Tristanę, która ostatecznie nie podołała Irelii rywala. Bardzo możliwe, że podczas finałów to właśnie Lucian będzie najczęściej banowaną postacią w meczach "Kozioka".

Po porażce "Enlight" jednak ani myślał się poddawać. Niestety dla niego, ostatecznie można nazwać go jednym z największych pechowców turnieju. Podobnie bowiem jak w pierwszym qualifierze, tak i w drugim, musiał pogodzić się z porażką w finale. Tym razem za mocny dla niego okazał się "Camillo_II", który tym samym dołączył do "Kozioka". Co ciekawe, znów zmorą "Enlighta" okazał się... Lucian.

