Najlepsze momenty z Red Bull SoundClash 2021 w USA

) Red Bull SoundClash wrócił do Stanów Zjednoczonych na specjalne koncerty w Atlancie, Houston, Nashville i Chicago. Przez cztery noce artyści występowali w ramach specjalnych muzycznych koncertów-pojedynków, które obejmowały numery własne artystów, covery i nietypowe wykonania (w rundach: The Cover, Takeover, The Clash czy The Wildcard).

Westside Boogie gets the crowd moving with his track Self Destruction at Red Bull SoundClash Atlanta.

Shelley drops his breakout hit Broccoli at Red Bull SoundClash Atlanta where he's joined by Westside Boogie.

The Suffers, along with The Vapor Caves, give a unique performance of Be You at Red Bull SoundClash Houston.

Co tu dużo pisać… W Houston zrobiła się niezła impreza taneczna. Tak się dzieje, gdy na ten sam koncert zapraszasz Tank & The Bangas z Nowego Orleanu. W 2020 roku byli nominowani do nagrody Grammy za najlepszy debiut, dostrzeżeni za swoją bardzo żywiołową fuzję funku, soulu, hip-hopu czy rocka. Jeśli do tej pory nie miałeś ich na swoim radarze, czas to nadrobić.

Co tu dużo pisać… W Houston zrobiła się niezła impreza taneczna. Tak się dzieje, gdy na ten sam koncert zapraszasz Tank & The Bangas z Nowego Orleanu. W 2020 roku byli nominowani do nagrody Grammy za najlepszy debiut, dostrzeżeni za swoją bardzo żywiołową fuzję funku, soulu, hip-hopu czy rocka. Jeśli do tej pory nie miałeś ich na swoim radarze, czas to nadrobić.

Co tu dużo pisać… W Houston zrobiła się niezła impreza taneczna. Tak się dzieje, gdy na ten sam koncert zapraszasz Tank & The Bangas z Nowego Orleanu. W 2020 roku byli nominowani do nagrody Grammy za najlepszy debiut, dostrzeżeni za swoją bardzo żywiołową fuzję funku, soulu, hip-hopu czy rocka. Jeśli do tej pory nie miałeś ich na swoim radarze, czas to nadrobić.

Tank and the Bangas deliver an electrifying performance of their track Quick at Red Bull SoundClash Houston.

Cztery odsłony Red Bull SoundClash w czterech różnych miastach to świetna okazja, by sprawdzić, co w amerykańskiej muzyce dzieje się dziś ciekawego, a co niekoniecznie wyświetla się na szczytach list streamingów i przebojów. Weźmy panów Brena Joya i Jake’a Wesleya Rogersa, którzy wystąpili na pojedynku w Nashville – przecież to mogą być twoi ulubieni wykonawcy. Bez specjalnego namawiania. Tu akurat we wspólnie wykonanym utworze „Freezing” tego pierwszego.

Cztery odsłony Red Bull SoundClash w czterech różnych miastach to świetna okazja, by sprawdzić, co w amerykańskiej muzyce dzieje się dziś ciekawego, a co niekoniecznie wyświetla się na szczytach list streamingów i przebojów. Weźmy panów Brena Joya i Jake’a Wesleya Rogersa, którzy wystąpili na pojedynku w Nashville – przecież to mogą być twoi ulubieni wykonawcy. Bez specjalnego namawiania. Tu akurat we wspólnie wykonanym utworze „Freezing” tego pierwszego.

Cztery odsłony Red Bull SoundClash w czterech różnych miastach to świetna okazja, by sprawdzić, co w amerykańskiej muzyce dzieje się dziś ciekawego, a co niekoniecznie wyświetla się na szczytach list streamingów i przebojów. Weźmy panów Brena Joya i Jake’a Wesleya Rogersa, którzy wystąpili na pojedynku w Nashville – przecież to mogą być twoi ulubieni wykonawcy. Bez specjalnego namawiania. Tu akurat we wspólnie wykonanym utworze „Freezing” tego pierwszego.

Bren Joy performs Freezing with Jake Wesley Rogers for the Takeover round at Red Bull SoundClash Nashville.

Jake Wesley Rogers performs Weddings and Funerals with Bren Joy for an epic Takeover round in Nashville.