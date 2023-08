R jak Red Bull SoundClash. Wszystko o muzycznym pojedynku Oki vs. Kukon

Dokładnie: sześć. Z tylu składa się Red Bull SoundClash. Pierwsza rudna – The Warm Up – to swoista rozgrzewka. Oki i Kukon wykonają w niej po trzy swoje wybrane utwory. W kolejnej – The Cover – raperzy zagrają w swoim stylu cover wspólnie wybranego utworu. Co to będzie? Przekonamy się dopiero 14 października na żywo. Trzecia runda – The Take Over – to już może być jazda bez trzymanki. Kiedy Oki zacznie grać wybrany własny utwór, w połowie przejmie go Kukon i dokończy w swoim stylu. I tak trzy razy! W następnej – The Clash – kolejne niespodzianki. Oki i Kukon zagrają po trzy swoje utwory, ale w nietypowym stylu. Innym niż ten, który znamy z ich płyt czy koncertów. W rundzie The Wildcard, obok raperów pojawią się na scenach goście specjalni. Kto konkretnie? I jaki numer wykonają? Tego dowiemy się dopiero na żywo. Ostatnia runda to The Finale – zwycięski raper wykonuje ostatni numer.