Potrzebujemy więcej takich emocji jak Red Bull SoundClash

: „Już sama formuła Red Bull SoundClash jest warta uwagi, bo gramy na dwóch różnych scenach, gramy różne numery – np. my zaczynamy swój, potem Grubson musi go dokończyć, i odwrotnie – więc to impreza z kategorii niepowtarzalnych”.

komentował to później słowami: „Zajebiście się bawiłem. To było super doświadczenie i nowa rzecz do naszej muzycznej kolekcji. Tego rodzaju wydarzenie stymuluje kreatywność. Często utwory artystów traktowane są jako nietykalne twierdze, a tutaj mieliśmy duże pole do popisu. Muzyka to jest przecież zabawa, więc pokazywać to taki w sposób? Nie ma nic lepszego!”.

Wróćmy jeszcze raz do Grubsona. Przed trzema laty pytany, jak mu się grało na Red Bull SoundClashu mówił: „Ta impreza to według mnie krok wyżej jeśli chodzi o koncerty. Sam motyw odwracania ludzi, dwie sceny, rywalizacja na piosenki – to jest mega fajne i ta atmosfera… Coś niesamowitego!”. Jeszcze wcześniej, bo w 2012 roku, gdy pierwszy Red Bull SoundClash grali w Polsce Fisz Emade vs Acid Drinkers,