Red Bull SoundClash: Artyści grają, ty decydujesz, kto wygrywa!

. W pierwszej – The Warm Up – każdy z wykonawców gra po trzy swoje utwory. W drugiej – The Cover – artyśca grają w swoim stylu cover wspólnie wybranego utworu. Trzecia runda – The Takeover – to przejmowanie piosenek przeciwników. W kolejnej – The Clash – wykonawcy grają swoje utwory, ale w konkretnym, zadanym im stylu. Wreszcie przedostatnia – The Wildcard – w tej artyści zapraszają na swoje sceny wybranych gości specjalnych i wykonują z nimi numery na żywo. Każde z tych starć to okazja, by jak najbardziej zaimponować swoim wykonem publiczności i zdobyć od niej jak największy aplauz. Ten mierzony jest po rundach specjalnym decybelomierzem. Im głośniej fani danego zespołu krzyczą i piszczą, tym lepszy wynik, który przed ostatnią rundą – The Finale – sumowany jest ze wszystkich rund. I wtedy wyłaniany jest zwycięzca.