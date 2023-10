Kabe i Asster w studiu, Oki i Kukon zaraz na Red Bull SoundClash na żywo

Red Bull SoundClash OKI vs. KUKON Red Bull SoundClash: OKI vs. KUKON - zobacz niezwykły rapowy pojedynek

Kabe – urodzony w Olsztynie, ale wychowywany na paryskim osiedlu. Płytowy debiut – „Mowgli” – wydał w 2020 roku, jego ostatni jak dotąd album to „Złote przeboje”, nagrane dwa lata później z Miszalem.

Kabe – urodzony w Olsztynie, ale wychowywany na paryskim osiedlu. Płytowy debiut – „Mowgli” – wydał w 2020 roku, jego ostatni jak dotąd album to „Złote przeboje”, nagrane dwa lata później z Miszalem.

Kabe – urodzony w Olsztynie, ale wychowywany na paryskim osiedlu. Płytowy debiut – „Mowgli” – wydał w 2020 roku, jego ostatni jak dotąd album to „Złote przeboje”, nagrane dwa lata później z Miszalem.

Asster, Szwed SWD i Kabe nagrywają Red Bull SoundClash - The Takeover

Waima vs Asster – pojedynek młodej szkoły w Red Bull …

O co w tym chodzi?

Jedna z rund tego starcia – pod naza The Takeover – polega na wspólnym wykonywaniu utworów. Kiedy Kukon zaczyna grać swój numer, w połowie przejmuje go Oki i kończy w swoim stylu. I odwrotnie.

Jedna z rund tego starcia – pod naza The Takeover – polega na wspólnym wykonywaniu utworów. Kiedy Kukon zaczyna grać swój numer, w połowie przejmuje go Oki i kończy w swoim stylu. I odwrotnie.

Jedna z rund tego starcia – pod naza The Takeover – polega na wspólnym wykonywaniu utworów. Kiedy Kukon zaczyna grać swój numer, w połowie przejmuje go Oki i kończy w swoim stylu. I odwrotnie.