White 2115 vs. Kacperczyk w starciu na żywo. Dołącz do Red Bull SoundClash!

1996 to jego rocznik, 2115 jego ekipa, a 100 000 000 to rekord odtworzeń, jaki WHITE 2115 wykręcił numerem „California” w serwisie Spotify. Kiedy dziś wspomina: „Stworzyłem tę piosenkę w pokoju 8m2, w małym mieszkaniu z wielkiej płyty”, licznik popularności dalej bije, a kolejne kawałki rapera lądują na szczytach list przebojów. Do tej pory nagrywał m.in. z Bedoesem,

oraz Matą. Na swoim koncie ma 4 solowe albumy, nad kolejnym już pracuje. Jednocześnie trenując do pojedynku Red Bull SoundClash.