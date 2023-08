OKI vs. KUKON na żywo w pojedynku Red Bull SoundClash! Bilety już dostępne

Red Bull SoundClash OKI vs. KUKON Red Bull SoundClash: OKI vs. KUKON - zobacz niezwykły rapowy pojedynek

Jedna będzie należeć do Okiego i jego zespołu, druga – do ekipy Kukona (tak, tak raperzy wystąpią na żywo ze swoimi zespołami!). A to, co będzie na nich się działo, można obejrzeć i doświadczyć tyko w ramach Red Bull SoundClash.

The Warm Up

Pierwsza rudna – The Warm Up – to swoista rozgrzewka. Oki i Kukon wykonają w niej po trzy swoje wybrane utwory.

– raperzy zagrają w swoim stylu cover wspólnie wybranego utworu. Co to będzie? Przekonamy się dopiero 14 października na żywo!

W kolejnej – The Cover – raperzy zagrają w swoim stylu cover wspólnie wybranego utworu. Co to będzie? Przekonamy się dopiero 14 października na żywo!

