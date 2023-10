Jak Jeremy na Ostatnim Balu. Najlepsze z Red Bull SoundClash: Oki vs. Kukon

„Jak masz za sobą live band, instrumenty, skrzypki, chór, dęciaki – to tak jakbyś miał jeden wielki bit, który cię niesie. Ja tu byłem tak naprawdę tylko dodatkiem. To, że tak zajebiście to wyszło, to zasługa i sukces wielu osób” – mówił nam po wszystkim Kukon. A Oki dodawał: „Z live bandem grało mi się tak świetnie, myślę, że kiedyś to powtórzę”. Ale pamiętajcie – pierwszy raz był na Red Bull SoundClash!

Red Bull SoundClash odbywa się zawsze według określonego scenariusza. Wydarzenie podzielone jest na kilka rund, rozpoczyna się rozgrzewką, kończy finałem, ale i tak jest dla oglądających pełne niespodzianek. Zwłaszcza wtedy, gdy jeden z widzów sam staje się obiektem oglądanym. Jak w rundzie The Clash, gdy Oki i Kukon grali swoje kawałki w nietypowych dla siebie klimatach, a pierwszy z nich wpadł na pomysł, by numer „Siri” wykonać z kimś z tłumu. „Dasz radę? No to dawaj” – zachęcił jedną z fanek, która chwilę później pojawiła się z nim na scenie. Umówmy się – zadania nie miała łatwego, „Siri” musiała w tej rundzie wybrzmieć w mocnej, bassowej wersji, ale ze wspólnie wykonanym jeszcze dropem na koniec – została jej pamiątka na całe życie.

