Coś więcej niż koncert. Zobacz, jak wygląda pojedynek Red Bull SoundClash

Red Bull SoundClash OKI vs. KUKON Red Bull SoundClash: OKI vs. KUKON - zobacz niezwykły rapowy pojedynek

. Na pierwszy rzut oka wygląda to na typowy koncert – tyle że z udziałem dwóch artystów. Ale nic bardziej mylnego. To wydarzenie to coś więcej niż koncert, o czym najlepiej przekonać się

The Warm Up

W tej rundzie Oki i Kukon grają cover wspólnie wybranego utworu. Oczywiście w swoim stylu. Ale co to będzie za numer, przekonamy się dopiero 14 października na żywo. Kiedy w pojedynku Red Bull SoundClash - z Ghostlangd Observatory w 2011 roku - występował Snoop Dogg, zagrał na żywo własną wersję „Fame” Davida Bowie.

The Take Over

Najprawdopodniej najbardziej widowiskowa runda Red Bull SoundClash. Polega na tym, że jeden wykonawca zaczyna grać swój utwór, ale w połowie przejmuje go drugi artysta i kończy w stylu, na jaki ma ochotę. I tak trzy razy. Na żywo w Łodzi nadarzy się więc wyjątkowa okazja, by usłyszeć numery Okiego w wykonaniu Kukona i odwrotnie. Za przykład niech posłuży raz jeszcze pojedynek Tymka i Otsochodzi z 2022 roku. Wtedy, na Torwarze, wykonali wspólnie m.in. kawałek „Yessirski”.

Zbliżamy się do wielkiego finału, ale zanim ten, to jeszcze… Każdy z artystów wykona po jednym swoim utworze ze specjalnie na tę okazję zaproszonym gościem! W pierwszym polskim pojedynku Red Bull SoundClash, w 2017 roku, kiedy rywalizowali sobą