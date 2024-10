WHITE 2115 vs KACPERCZYK: pojedynek muzycznych przeciwieństw. Kto go wygra?

Przeżyj z nami coś więcej niż koncert - starcie dwóch zespołów, które na dwóch scenach rywalizują ze sobą na żywo. White'a 2115 vs. duet Kacperczyk. Kto to wygra? Decydujesz ty razem z publicznością!

White 2115 to jeden z najpopularniejszych raperów młodego pokolenia. Specjalista od hiphopowych hymnów wakacji. Najbardziej znany to „California” – hit, który jako pierwszy polski numer wykręcił ponad 100 mln odsłuchów na Spotify. A najnowszy „1 na 100” – nagrany w minione lato z Matą i jeszcze z udziałem Roxie Węgiel w teledysku. Bracia Kacperczyk też czerpią z hip-hopu, ale ich styl muzyczny to alternatywa. Świetnie mieszają w swoich kawałkach indie rock i elektronikę, za co zostali już pochwaleni przez samego Iggy'ego Popa. Słynny muzyk puścił ich numer na antenie BBC Radio 6, przy okazji nie szczędząc - zasłużonych zresztą - komplementów pod adresem duetu.